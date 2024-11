Surpreendente e visualmente espetacular: filme com Ryan Gosling, considerado um dos melhores de 2024, chegou ao Prime Video

Uma produção que domina com precisão as regras do entretenimento, “O Dublê” revela o domínio absoluto de David Leitch em transformar cenas de ação em um espetáculo envolvente. Antes de se estabelecer como diretor, Leitch arriscava sua própria pele nos sets, atuando como dublê, assim como o protagonista Colt Seavers, interpretado por Ryan Gosling. Este último, com uma versatilidade impressionante, resgata a imponência de Clint Eastwood, mas com um alcance emocional e performático muito mais vasto. Leitch encarna o arquétipo de quem ascende das funções invisíveis para o comando dos holofotes, unindo ética de trabalho a uma visão criativa assertiva.

Produções como “Trem-Bala” e “Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw” atestam sua capacidade de criar obras ágeis, diretas e eficazes, que não só entretêm, mas também sublinham a maestria técnica necessária para sustentar um ritmo intenso. Em “O Dublê”, a união entre Leitch e Gosling resulta em uma narrativa pulsante, repleta de absurdos calculados, que se equilibra entre a ação visceral e a homenagem aos profissionais que enfrentam riscos tangíveis para dar vida à fantasia cinematográfica.

A trama se inicia com um momento dramático: Colt despenca de um arranha-céu, um erro de cálculo que o afasta das telas por dezoito meses. Reduzido a manobrista em uma lanchonete nos arredores de Los Angeles, ele vê sua rotina mudar quando recebe uma ligação inesperada de Gail Meyer, enviada por Jody Moreno, uma produtora de quem já esteve próximo. Convencido a voltar ao jogo, Colt se encontra em um universo onde sua experiência é novamente exigida. Entre os bastidores de produções recheadas de adrenalina, um romance discreto entre Colt e Jody começa a ganhar forma, mas é a chegada de Emily Blunt que redefine o tom da narrativa.

No papel de uma produtora implacável, Blunt rouba a cena e transforma a segunda metade do filme em um espetáculo de metalinguagem, onde o conceito de “filme dentro do filme” atinge um novo patamar. Ao som de “I Was Made for Lovin’ You”, do Kiss, Leitch reafirma sua intenção de criar uma experiência que, além de nostálgica, celebra uma era em que a ação dependia da coragem humana e não da manipulação digital. O resultado é uma comédia romântica de ação vibrante, que combina nostalgia e energia pop de forma surpreendentemente harmônica.