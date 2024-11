Obra-prima com Chris Pine, ignorada pela crítica, é um dos melhores filmes da história da Netflix

O longa-metragem, que teve a honra de inaugurar o prestigiado Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2018, destaca-se como uma produção visualmente imponente, que não mede esforços para impressionar o público. Com um uso extensivo de tomadas aéreas capturadas por drones e um figurino meticulosamente fiel à moda de séculos atrás, a produção de “Legítimo Rei” reconstrói o período medieval com precisão histórica e grande esmero. As cenas de batalha, que são um dos pilares de obras desse gênero, foram cuidadosamente coreografadas, conferindo uma brutalidade realista e coreografada com notável atenção aos detalhes.

David Mackenzie, que já havia provado sua capacidade em projetos anteriores, traz para a tela uma obra robusta, demonstrando sua habilidade de entregar um filme envolvente, ainda que trate de um tema distante da realidade do público brasileiro, mais familiarizado com narrativas universais como as que exploram a ganância, a ruína moral ou a falência de grandes sonhos, temas frequentes em produções recentes. Com sua direção meticulosa, Mackenzie transforma episódios aparentemente corriqueiros em momentos de grande peso, dentro da epopeia maior de Roberto I, conhecido como Robert The Bruce. Mesmo que o tema possa não ressoar com a mesma força de histórias mais universais, a obra se destaca por seu rigor histórico e pela excelência técnica.

Chris Pine, em uma interpretação firme e convincente, encarna Roberto I da Escócia, o soberano que travou uma guerra implacável contra a Inglaterra no início do século XIV. Seu desempenho constrói uma figura de liderança que não se restringe a traços heroicos, mas revela também as fraquezas e dilemas internos de um homem que, para manter seu trono, é capaz de arriscar tudo. A narrativa mostra como Roberto, em sua tentativa de unificar um país fragmentado, acaba por mergulhá-lo em um longo período de instabilidade política e social, algo que reverberaria por muitos anos após sua vitória.

A Escócia, ainda um território cuja identidade permanecia nebulosa para seus próprios habitantes, ganha vida na tela através de cenas que exploram tanto a beleza natural do país quanto sua selvageria. Um dos momentos mais impactantes de “Legítimo Rei” é uma sequência ininterrupta que captura a euforia dos escoceses após uma vitória crucial, ao mesmo tempo que revela traços da personalidade autoritária e profundamente patriarcal de Roberto, nuances que acrescentam complexidade ao personagem e o distanciam de uma imagem puramente heroica. O filme, em última análise, não se limita a ser um retrato de um grande líder militar, mas também uma reflexão sobre os sacrifícios e as contradições inerentes ao poder.