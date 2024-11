Tédio ou estresse? Na Netflix, o filme que vai te fazer esquecer de tudo por algumas horas

O diretor Dennis Dugan e Adam Sandler formaram uma parceria recorrente em várias comédias populares, entre elas “Um Maluco no Golfe”, “Zohan: O Agente Bom de Corte” e “O Paizão”. Jennifer Aniston e Sandler, amigos de longa data, já haviam atuado juntos em produções como “Mistério no Mediterrâneo” e “Mistério em Paris”, mas esta foi a primeira vez que trabalharam lado a lado em uma colaboração tão direta. Aniston, por sua vez, soma aqui mais um papel ao lado de Sandler em um filme que brinca com situações absurdas.

A trama segue Danny, um cirurgião plástico bem-sucedido que, após anos de frustração amorosa, descobre que fingir ser casado lhe garante a atenção de várias mulheres. Usando uma aliança falsa e histórias inventadas, ele passa a ter relacionamentos sem compromissos. No entanto, as coisas mudam quando conhece Palmer, uma bela professora de matemática que logo descobre seu truque. Para evitar perder essa nova conexão, Danny pede à sua assistente Katherine, mãe solteira de dois filhos, que finja ser sua ex-esposa, desencadeando uma série de mentiras.

À medida que a mentira se expande, todos acabam envolvidos em uma viagem caótica ao Havaí, onde a farsa ameaça desmoronar. Katherine e seus filhos acabam desempenhando papéis centrais na trama, complicando ainda mais a dinâmica. A química entre Sandler e Aniston sustenta o filme, proporcionando momentos de leveza em meio às situações exageradas e caricatas. Com um enredo despretensioso e humor centrado em equívocos e enganos, o filme cumpre a função de entreter o público sem maiores pretensões.

Ainda que Sandler seja conhecido por participar de produções que dividem a crítica, seu carisma e a simplicidade de sua comédia continuam atraindo uma base sólida de fãs. “Esposa de Mentirinha” é um exemplo disso, com seu humor descomplicado e apelo familiar. Mesmo com críticas negativas, o elenco se destaca pela diversão clara que tiveram durante as filmagens, o que transparece na tela. Além de Aniston e Sandler, o longa conta com a presença de nomes como Nicole Kidman, em um papel cômico que reforça o tom leve da produção.

O filme, embora longe de ser uma obra-prima, oferece duas horas de riso fácil e situações inusitadas. O público que busca um entretenimento leve, sem grandes surpresas, encontra aqui uma comédia que cumpre o que promete: divertir sem complicações.