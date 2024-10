Mistério que vai te fazer se sentir como Sherlock Holmes, na Netflix, foi visto por 136 milhões de assinantes

À medida que os anos passam e a maturidade chega para cada um em seu tempo, torna-se evidente que os vínculos que cultivamos na juventude são os que têm maior chance de resistir aos desafios e desencontros da vida. Essa conjunção entre um afeto genuíno e os desejos inatos de cada indivíduo – mesmo que cada um percorra seu caminho próprio – gera um sentimento complexo e duradouro, impossível de categorizar com facilidade. No entanto, essa experiência não se aplica aos personagens de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. Neste segundo filme da série, Rian Johnson preserva a essência do suspense, explorando a complexidade psicológica de figuras ricas e entediadas, que se envolvem em jogos arriscados para dar sentido a suas vidas, aparentemente vazias e irrelevantes.

Inspirando-se em uma música dos Beatles, Johnson destaca as camadas ilusoriamente transparentes que compõem as relações humanas, onde as pessoas absorvem qualquer vestígio de luz apenas para transformá-la em ressentimento e inveja. O diretor faz uma homenagem inventiva a Agatha Christie (1890-1976), com pitadas de humor refinado que tornam a narrativa saborosa e irônica, estilo que, sem dúvida, agradaria à lendária escritora.

Assim como no primeiro filme da série, Johnson desestabiliza as convenções do gênero e cria uma trama imprevisível, onde o foco não é quem comete o crime, mas quando e como a revelação do assassino ocorrerá. No filme original, o mistério girava em torno da morte de Harlan Thrombey, um renomado autor de contos de assassinato, brutalmente morto aos 85 anos em sua própria mansão. Neste novo enredo, o detetive Benoït Blanc, interpretado com maestria por Daniel Craig, agora ainda mais maduro artisticamente, é convidado a desvendar os segredos de uma turma de excêntricos socialites, todos com características e motivações peculiares.

A crítica social permanece afiada, com destaque para a interpretação tragicômica de Kate Hudson como Birdie Jay, uma socialite superficial que busca preencher seu vazio existencial com festas extravagantes e, frequentemente, incendiárias. Sem se preocupar com as consequências de suas ações, Birdie também expõe nas redes sociais uma visão de mundo que beira a intolerância racial, revelando um preconceito tão enraizado quanto inconsciente. Esse comportamento serve de contraponto para a personagem de Janelle Monáe, Cassandra Brand, que representa a voz da razão e da justiça em meio ao caos, pronta para confrontar verdades inconvenientes e desenterrar segredos que muitos prefeririam deixar ocultos.

Se há um ponto discutível em “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, é o tempo de duração, que se prolonga de tal maneira que leva o espectador a conjecturas incessantes sobre o desfecho. Contudo, essa sensação de expectativa apenas intensifica o desejo de uma terceira aventura para Benoït Blanc, onde novas camadas do mistério e do comportamento humano possam ser novamente exploradas.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10