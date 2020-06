Tirem as crianças da sala: as 10 séries mais picantes do Amazon Prime Video

Four More Shots Please! (2019), Anu Menon

Considerada a versão indiana de “Sex and The City”, a série acompanha o dia a dia de Damini, Umang, Siddhi e Anjana, quatro amigas que vivem em Mumbai, a cidade que nunca dorme. Toda semana, elas se reúnem para beber tequila no mesmo bar de garagem, o Truck. Em busca do amor e do sucesso, elas compartilham as vitórias, os fracassos e riem das situações hilárias do cotidiano.