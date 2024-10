Visto por 148 milhões de assinantes na primeira semana de estreia na Netflix, filme é o maior sucesso registrado no streaming

Em “Alerta Vermelho”, a produção mais assistida da história da Netflix, que conta com cerca de 230 milhões de visualizações, o cineasta Rawson Marshall Thurber reúne ação, humor e um elenco de estrelas em um espetáculo que explora o mundo do crime e da espionagem. O filme, que compartilha o título de produção mais cara da plataforma com “Agente Oculto”, custou 200 milhões de dólares, valor que foi amplamente justificado por seus impressionantes resultados de audiência e engajamento.

Embora seja repleto de efeitos visuais dignos dos maiores sucessos de bilheteria, Thurber enfatiza que aproximadamente 97% das cenas foram filmadas sem o uso de tela verde, um diferencial que confere autenticidade visual à obra. Inspirado pelas narrativas de espionagem das décadas de 1940, o diretor, conhecido por comédias como “Família do Bagulho” e “A Mentira”, prepara duas sequências para a produção, sendo que a primeira já tem lançamento previsto até o final do ano.

A trama se desenrola em torno de três lendárias relíquias: os ovos de ouro que, segundo a lenda, Júlio César teria presenteado à rainha Cleópatra. Embora dois dos ovos sejam conhecidos, o terceiro continua um mistério e, por isso, é alvo de intensa disputa entre criminosos de elite e aficionados por arte. A história segue a tentativa de dois experientes ladrões de obter essas relíquias, o que leva a Interpol a emitir um alerta vermelho para localizá-los.

Dwayne Johnson interpreta John Hartley, um agente do FBI que atua em parceria com a Interpol para capturar Nolan Booth, um notório ladrão de arte vivido por Ryan Reynolds. Após uma virada inesperada, Booth se vê obrigado a colaborar com Hartley para capturar sua maior rival, a astuta criminosa conhecida como O Bispo, interpretada por Gal Gadot. Em meio a perseguições, trapaças e embates com a polícia e outros criminosos, os protagonistas desenvolvem uma relação inusitada que alterna entre camaradagem e rivalidade.

O filme brilha por suas cenas de ação elaboradas, filmadas em planos-sequências bem planejados, e pelo humor que surge nas interações entre os personagens. Thurber explora cada elemento do cenário, transformando até objetos comuns em ferramentas para acrobacias e sequências dinâmicas, garantindo que o ritmo permaneça sempre intenso.

Filmado em 2020, “Alerta Vermelho” enfrentou complicações devido à pandemia de Covid-19, o que elevou seus custos de produção, inicialmente estimados em 130 milhões de dólares. Do valor final, 60 milhões foram destinados aos cachês dos protagonistas, com cada ator recebendo 20 milhões de dólares. Apesar de ser uma produção voltada para o streaming, o filme estreou nas salas de cinema dos Estados Unidos na sua primeira semana.

Outro desafio significativo para o elenco foi o falecimento de Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, em janeiro de 2020, devido a um coágulo de sangue no pulmão. Em meio às filmagens, Dwayne precisou de um período de afastamento para lidar com a perda e apoiar sua família.

Mesmo com as muitas referências e a grandiosidade das cenas, o roteiro foi alvo de algumas críticas. O site Roger Ebert considerou a trama previsível, e o New York Times destacou que nem mesmo a presença de um elenco carismático conseguiu superar as limitações do roteiro. Porém, esses comentários não frearam o sucesso do filme, que conquistou o público e consolidou sua posição como o maior êxito da Netflix até hoje.

Com uma fusão de ação empolgante, humor bem dosado e o brilho de um elenco renomado, “Alerta Vermelho” reforça o papel da Netflix como uma concorrente à altura dos maiores estúdios de cinema, provando sua capacidade de atingir o público global com produções de alto nível.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10