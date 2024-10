Leve e delicado, comédia romântica na Netflix vai te fazer querer embarcar no primeiro avião para Nova York

Em “Um Dia Chuvoso em Nova York”, Woody Allen constrói um retrato delicado da nostalgia entrelaçada com a modernidade. A história, ambientada nos tempos atuais, mergulha em um universo que evoca a Nova York dos anos 1960 e 1970. Apesar do filme ter sido gravado em 2017, seu lançamento foi adiado, enfrentando um contexto marcado por escândalos e controvérsias no mundo do entretenimento, o que trouxe à tona o debate sobre as sombras e as ambiguidades dessa indústria.

A trama se centra em Gatsby (Timothée Chalamet), um jovem de origem aristocrática que, após trocar Princeton por Yardley, conhece Ashleigh (Elle Fanning), uma sonhadora vinda do Arizona, com aspirações de tornar-se uma jornalista renomada e o desejo de um dia conquistar um Pulitzer. Gatsby, amante do romantismo que cerca Nova York, enxerga na jornada de Ashleigh à cidade a oportunidade ideal para mergulhar nesse cenário icônico e explorar a cidade com ela. O enredo ganha corpo quando Ashleigh recebe a tarefa de entrevistar o cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), cuja profundidade criativa e tormentos pessoais fascinam a jovem. O que parecia ser um passeio a dois em Manhattan logo se transforma em uma série de encontros e desencontros que colocam à prova as expectativas de Gatsby e Ashleigh.

Enquanto Ashleigh se enreda na figura de Pollard e nos mistérios do cinema, Gatsby vagueia pela cidade, reencontrando amigos, participando de filmagens e cruzando caminhos com Chan (Selena Gomez), irmã de uma antiga namorada. Em paralelo, Ashleigh se vê cada vez mais envolvida nas tramas pessoais dos grandes nomes da indústria cinematográfica. Ao conhecer o roteirista Ted (Jude Law) e o sedutor ator Francisco Vega (Diego Luna), ela descobre facetas ocultas da fama e do poder que dominam o universo glamouroso ao qual aspira pertencer.

“Um Dia Chuvoso em Nova York” chegou ao público num cenário turbulento para o entretenimento. Em 2018, acusações e escândalos vieram à tona, incluindo as controvérsias em torno de figuras como Harvey Weinstein e as polêmicas que cercam a vida e o trabalho de Woody Allen. Tais eventos, ao mesmo tempo que obscureceram a estreia do filme, também reforçaram a relevância do tema abordado, mostrando o lado enigmático da indústria do entretenimento. Ainda que o filme adote uma linguagem leve e romântica, ele reflete um mundo onde ambições e sonhos coexistem com intrigas e desilusões.

Ao captar o charme de uma Nova York atemporal e, ao mesmo tempo, inserir seus personagens em um ambiente carregado de tensões contemporâneas, Woody Allen oferece um olhar profundo e sensível sobre as complexidades da vida e do amor no cenário urbano. Através da jornada de Gatsby e Ashleigh, o diretor explora com delicadeza as nuances da juventude, da busca por identidade e da atração pelo desconhecido, mantendo o espectador imerso em uma narrativa envolvente que, embora pautada pelo romance, não se esquiva das contradições e conflitos de um mundo em constante mudança.

Filme: Um Dia de Chuva em Nova York

Direção: Woody Allen

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10