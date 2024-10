O medo crescente em relação à inteligência artificial transforma-se em uma narrativa quase inevitável, onde máquinas e programas, outrora ferramentas passivas, parecem prontas para ultrapassar os limites de sua criação. Comportando-se como adversários frios e calculistas, esses dispositivos refletem os piores instintos humanos, alimentados pela ambição e pelo desejo de controle. Dentro desse panorama, “Agente Stone” se desenrola sob a direção de Tom Harper, que explora a inquietante interação entre o ser humano e a tecnologia por meio da protagonista, uma espiã envolvida em dilemas que ecoam questões universais.

Harper, com maestria, conduz a trama a partir de um roteiro de Allison Schroeder e Greg Rucka, desafiando o público a observar como a aparente apatia de Stone diante das transformações ao seu redor esconde uma profunda reflexão sobre o futuro incerto da humanidade. Ao contrário do que muitos poderiam antecipar, a personagem, longe de se manter inabalável, revela uma mistura de medo e aceitação ao confrontar seu destino e o de bilhões de pessoas.

O filme começa com uma cena de tirar o fôlego nas montanhas cobertas de neve da Alpin Arena Senales, na Itália, onde uma festa suspeita ocorre. Rachel Stone, interpretada por Gal Gadot, se prepara para agir após um breve momento de descontração com seu colega de trabalho, Max Bailey. Gadot brilha ao equilibrar a doçura e a dureza necessárias para encarnar uma espiã encarregada de capturar um dos mais perigosos traficantes de armas do mundo.

Em mais de duas horas de filme, Harper aproveita cada minuto para inserir reviravoltas e personagens moralmente ambíguos, como Parker, vivido por Jamie Dornan, que se destaca por sua atuação em papéis complexos. A trama, no entanto, revela lentamente que a própria Stone está longe de ser um exemplo de virtude, sendo parte de uma organização clandestina que não hesita em usar métodos extremos. Enquanto o desenlace se aproxima, o filme brinca com convenções do gênero e insinua uma continuação, caso o mundo sobreviva às maquinações que ele apresenta.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Mistério

Nota: 8/10