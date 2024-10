Épico inspirado em um dos casos policiais mais famosos do mundo, com Kevin Costner, na Netflix

Em 2019, “Estrada Sem Lei” finalmente saiu do papel, trazendo consigo uma história que esteve em gestação por décadas. Sob a direção de John Lee Hancock e com roteiro de John Fusco, o filme apresenta Kevin Costner e Woody Harrelson como protagonistas. A origem desse projeto remonta a Robert Redford e Paul Newman, ícones do cinema por seus papéis em “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. A dupla desejava abordar a história de Bonnie e Clyde a partir da perspectiva dos policiais que os capturaram. No entanto, com a morte de Newman antes que as filmagens começassem, Redford decidiu abandonar o projeto.

Newman e Redford foram inicialmente considerados para interpretar os detetives Frank Hamer e Maney Gault, responsáveis por caçar os famosos criminosos. Durante os anos 1930, Bonnie e Clyde adquiriram fama ao desafiar as autoridades, construindo uma imagem romântica de rebeldia que encantou a opinião pública. Contudo, “Estrada Sem Lei”, disponível na Netflix, se afasta dessa idealização, oferecendo uma narrativa focada no árduo trabalho policial que pôs fim à carreira criminosa da dupla.

Kevin Costner chegou a ser cogitado para viver Frank Hamer em 2009, mas na época não se sentiu preparado para o papel, acreditando ser jovem demais para representar fielmente o veterano policial. Liam Neeson chegou a ser escalado, mas acabou se desligando do projeto. Somente em 2019, Costner aceitou o desafio, submetendo-se a um processo de preparação que incluiu ganhar dez quilos para dar mais veracidade ao personagem.

A trama do filme gira em torno de Hamer e Gault, dois ex-policiais veteranos que, apesar de aposentados, são chamados de volta à ativa com a missão de capturar Bonnie e Clyde. A dupla de criminosos se destacou por uma série de assaltos e assassinatos, incluindo a morte de policiais e civis no coração dos Estados Unidos. Mesmo admirados em Dallas e venerados pela imprensa da época, Bonnie e Clyde eram, na realidade, criminosos violentos. A caçada aos dois culminou em uma operação policial decisiva que, em 23 de maio de 1934, pôs um fim trágico à sua trajetória de crimes.

O filme também explora as dificuldades enfrentadas pelos detetives ao confrontar o FBI, que adotava métodos mais modernos em contraste com as técnicas tradicionais dos policiais mais antigos. Além disso, a governadora Ma Ferguson, vivida por Kathy Bates, acrescenta um nível extra de pressão, tornando a missão de Hamer e Gault ainda mais desafiadora.

A perseguição implacável a Bonnie e Clyde é apresentada como uma empreitada que exigiu enorme paciência, atenção a detalhes minuciosos e uma dedicação incansável por parte da polícia. A narrativa do filme combina a tensão constante de um thriller policial com a atmosfera de um faroeste, mantendo o público preso à tela graças à atuação precisa de Costner e Harrelson, que traduzem com autenticidade a complexidade emocional de seus personagens, equilibrando momentos de tensão com breves alívios cômicos.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10