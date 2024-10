Baseado em livro cristão que virou fenômeno mundial e vendeu mais de 20 milhões de cópias, drama está na Netflix

Em momentos críticos, muitos acreditam que o desespero é capaz de moldar o caráter. Não sei se essa ideia é universalmente verdadeira, mas, como já dizia a sabedoria popular, a necessidade faz o sapo pular. Escritores como J.K. Rowling e William P. Young transformaram períodos de extremo desafio em uma porta aberta para a criatividade, o que os levou ao sucesso. Rowling concebeu o fenômeno Harry Potter, enquanto Young alcançou reconhecimento mundial com “A Cabana”, que se tornaria um dos livros mais marcantes de 2007. Este best-seller não só conquistou milhões de leitores ao redor do mundo, como também foi adaptado para o cinema, com grande repercussão.

A história de Young, no entanto, foi construída em meio a uma realidade difícil. Morando em um apartamento minúsculo, alugado, ele dividia o espaço com sua esposa e quatro dos seis filhos. A família havia perdido a casa devido a problemas financeiros e enfrentava um de seus piores momentos. Foi durante o trajeto diário de trem para o trabalho que Young começou a redigir “A Cabana”, inicialmente planejado como um presente de Natal para seus filhos. O que ele não imaginava é que aquele gesto íntimo ganharia o mundo, com o livro se tornando um fenômeno, especialmente entre leitores cristãos, ao trazer profundas reflexões espirituais.

Uma década após a publicação, a obra ganhou vida no cinema pelas mãos do diretor Stuart Hazeldine, com um elenco estelar liderado por Sam Worthington e Octavia Spencer. A trama, fiel ao espírito do livro, aborda uma questão devastadora: a perda de um filho. Mack Phillips, o protagonista vivido por Worthington, enfrenta a maior dor que um pai pode imaginar — a morte brutal de sua filha. O filme narra a trajetória de Mack após a tragédia, quando, anos mais tarde, ele recebe uma misteriosa carta, supostamente de Deus, convidando-o a revisitar a cabana onde sua filha foi assassinada.

Com ceticismo e um coração despedaçado, Mack retorna ao local e encontra três figuras enigmáticas: Elouisa, uma mulher negra que representa Deus (Octavia Spencer), Jesus e Sarayu, o Espírito Santo. Esse encontro inicia uma jornada espiritual repleta de metáforas e simbolismos, na qual Mack é conduzido ao caminho do perdão e da cura. O filme tenta capturar a profundidade emocional do livro, com cenas cuidadosamente construídas para ressoar com quem busca uma mensagem de redenção em meio ao sofrimento.

Embora “A Cabana” tenha se tornado uma fonte de conforto para muitos, principalmente por sua abordagem sensível à dor humana, não foi imune a críticas. Alguns consideraram o filme excessivamente sentimental, com sua carga emocional apelativa demais. No entanto, para aqueles que já enfrentaram grandes perdas ou desafios, a história oferece um tipo de alívio e esperança que vai além das críticas superficiais. A mensagem do filme não é apenas para ser assistida, mas para ser vivida e sentida, pois, no final, cada um de nós lida com o sofrimento de forma única.

Filme: A Cabana

Direção: Stuart Hazeldine

Ano: 2017

Gênero: Drama/Fantasia

Nota: 8