O filme asiático que quebrou recordes de bilheteria, ganhou dezenas de prêmios e fez as pessoas chorarem está na Netflix

Enquanto as escolhas das mulheres são frequentemente monitoradas e julgadas pela sociedade, os homens seguem livres, ignorando suas obrigações familiares com facilidade. Em “Mulheres Ocultas”, um drama taiwanês dirigido por Joseph Chen-Chieh Hsu e lançado em 2020, essa disparidade é explorada através de uma trama familiar que se desenrola após a morte de um homem que havia abandonado sua família para recomeçar ao lado de outra mulher. Coescrita por Maya Huang, a história revela camadas profundas de um realismo emocional e personagens marcantes, capazes de evocar um forte senso de identificação no público.

Bochang é o exemplo do pai ausente que há anos fugiu de suas responsabilidades, formando uma nova vida com Tsai, a mulher com quem viveu seus últimos anos. Quando ele adoece e está à beira da morte, ironicamente, é no aniversário de sua ex-esposa, Lin Shoying, que essa notícia chega. Mesmo sendo sugerido o cancelamento da festa de aniversário, Shoying responde friamente: “A última vez que o vi foi há 10 anos. Quando reaparece, morre. Ele não se cansa de incomodar”. A partir dessa frase, o enredo se aprofunda nas mágoas que ela carrega, revelando as dores deixadas pelo abandono de Bochang e as feridas causadas em suas filhas, todas marcadas por um passado de rejeição.

Yu, a filha mais bem-sucedida, dedicou sua vida ao estudo, na esperança de conquistar o orgulho do pai. Mesmo assim, a falta de reconciliação persiste. Já Ching, rotulada como a rebelde, lida com as consequências de seus próprios erros, além de lutar contra o retorno de um câncer devastador. Jiajia, por outro lado, assumiu o restaurante da família, ressentindo-se por ter sacrificado seus sonhos em prol do que acredita ser uma obrigação familiar. Cada uma delas, à sua maneira, carrega cicatrizes deixadas por um pai que nunca esteve presente.

A relação entre as mulheres da história é complexa e dolorosa. Shoying, outrora vista como controladora por suas filhas, foi obrigada a se tornar o pilar da família após o abandono de Bochang. Quando ela finalmente encontra Tsai, a mulher que tomou seu lugar, as duas percebem que não são rivais, mas vítimas de um homem que, embora amado por ambas, as decepcionou de formas diferentes. Ao entenderem isso, a tensão que pairava sobre elas é dissipada, permitindo uma rara trégua emocional.

Embora o luto pela morte de Bochang seja inevitável, o filme explora como as protagonistas não giram em torno de sua ausência, mas sim como ele, mesmo ausente, continuou a influenciar suas vidas. Elas, no entanto, encontram força em suas próprias jornadas, enquanto enfrentam, juntas, os ecos de uma ausência que moldou seus destinos.

Filme: Mulheres Ocultas

Direção: Joseph Chen-Chieh Hsu

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 10