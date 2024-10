Um filme diferente de tudo o que você já viu: a obra-prima de Wes Anderson está na Netflix

A herança de nossas dificuldades se manifesta com peso particular quando tudo o que nos resta é o temor, nascido da falta de êxito. A trajetória da história, entre avanços e recuos, segue um compasso que intriga o observador atento, dominado pelos seus altos e baixos. São essas inconsistências que fazem da vida uma sequência imprevisível de surpresas, emprestando algum sentido à jornada humana nesse planeta aquático perdido num universo infinito. Demonstrar nossas inseguranças através do medo não é questão de certo ou errado; é simplesmente uma resposta natural.

Como seres humanos, frequentemente nos tornamos a expressão mais curiosa e enigmática da vida na Terra. Estamos sempre à procura de validação externa, presos a uma necessidade quase irracional de confirmar que estamos no caminho correto, mesmo quando a intuição já sussurra verdades que nosso coração carrega desde tempos imemoriais. Quando não nos enquadramos nos padrões sociais estabelecidos, sentimos que nosso valor diminui.

Wes Anderson explora esse desajuste fundamental da condição humana por meio da história de um jovem casal, tão inexperiente quanto desinteressado em atender às expectativas alheias. Em seu filme, de 2012, ele mergulha nas emoções básicas que moldam o ser humano, reforçando a solidão como ponto de partida e chegada de tudo que há de mais intrigante na existência. Anderson, conhecido por seu estilo único e excêntrico, transforma as banalidades da vida em algo extraordinário, tornando seus filmes experiências singulares. Embora seus traços distintivos sejam facilmente reconhecíveis, como em seus trabalhos anteriores, aqui ele adiciona uma nuance distinta.

“Moonrise Kingdom”, ambientada em 1965, desenrola-se numa ilha fictícia, embora os personagens possam representar pessoas em qualquer lugar. Suzy Bishop, uma jovem interpretada por Kara Hayward, vive com seus pais e irmão em um farol, enquanto Sam, o personagem de Jared Gilman, enfrenta os desafios típicos de um acampamento de escoteiros. Após um encontro no verão anterior, os dois mantêm uma correspondência regular, onde compartilham seus sonhos e frustrações, planejando a grande aventura que norteia o filme.

O diretor utiliza a troca de cartas entre os jovens como recurso narrativo, revelando os pensamentos e sentimentos dos personagens de forma quase cômica, mas com toques de poesia. A introdução de personagens secundários, como os pais de Suzy, interpretados por Bill Murray e Frances McDormand, e a assistente social vivida por Tilda Swinton, adiciona camadas de sarcasmo e leveza à trama. Combinando o realismo mágico com uma dose precisa de ironia, Anderson conduz o filme com delicadeza, entregando uma história repleta de metáforas visuais e lirismo, que só poderia vir de sua mente criativa.

Filme: Moonrise Kingdom

Direção: Wes Anderson

Ano: 2012

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10