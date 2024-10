A comédia romântica com Matthew McConaughey e Jennifer Garner que todo mundo amou, mas esqueceu, e está na HBO Max

Publicado em 1843, “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, foi adaptado inúmeras vezes para o cinema, incluindo versões da Disney e uma comédia romântica moderna estrelada por Matthew McConaughey. Em 2009, o diretor Mark Waters lançou uma dessas adaptações, com roteiro de Jon Lucas e Scott Moore, transportando o enredo clássico para um contexto contemporâneo e leve, onde McConaughey interpreta uma versão mais descontraída de Scrooge, chamada Connor Mead.

Connor é um renomado fotógrafo de moda, cuja carreira de sucesso é apenas uma parte de sua identidade. Ele é conhecido por seu comportamento mulherengo e aversão ao compromisso. A trama se desenrola quando ele retorna à casa da família para o noivado de seu irmão, Paul (Breckin Meyer), com Sandra (Lacey Chabert). Connor, no entanto, não comparece apenas como convidado, mas com uma missão pessoal: impedir o casamento, que ele considera um erro, acreditando que a pior coisa que um homem pode fazer é se casar.

Durante os preparativos para a cerimônia, Connor reencontra Jenny Perotti (Jennifer Garner), seu primeiro amor, e a única mulher imune ao seu charme. Eles tiveram um breve relacionamento durante a juventude, mas o medo de compromisso e a influência de seu tio Wayne (Michael Douglas), que cuidou de Connor e Paul após a morte dos pais, fizeram com que Connor fugisse da possibilidade de um relacionamento sério, deixando Jenny desiludida com o homem que ele se tornou.

Após uma série de incidentes desagradáveis, provocados por Connor durante as festividades, ele é visitado pelo espírito de sua primeira namorada, Allison Vandermeersh (Emma Stone). Allison aparece para guiá-lo por uma jornada no tempo, revisitando seu passado, presente e futuro, na tentativa de fazê-lo perceber como suas escolhas o transformaram no homem que é hoje.

Allison, caracterizada como uma adolescente nerd dos anos 1980, traz uma comicidade ao papel, com seu figurino exagerado e personalidade um tanto obsessiva. Mesmo sendo uma jovem não muito atraente na época, ela revela a Connor o impacto que ele causou em sua vida e, mais importante, como sua trajetória o conduziu ao comportamento superficial e desapegado em relação às mulheres.

A viagem começa com a lembrança do amor inocente entre Connor e Jenny, passa pela perda de seus pais, e chega ao momento em que ele vê Jenny com outro garoto no baile da escola. Esses eventos, somados à influência de seu tio Wayne, um mulherengo inveterado que o ensinou a não se apegar a ninguém, moldaram o estilo de vida que Connor adotou.

A certa altura, Wayne também faz uma breve aparição como espírito, advertindo Connor de que todo o estilo de vida hedonista que ele ensinou é, na verdade, vazio. O verdadeiro valor, segundo Wayne, está no amor e nas conexões humanas. Connor inicialmente acredita estar alucinando, mas as visões apresentadas por Allison começam a fazer sentido à medida que ele enxerga o futuro sombrio que o aguarda. Solitário, amargo e frustrado, é assim que Connor se verá se continuar trilhando o mesmo caminho.

À medida que a trama se desenrola, o público é presenteado com atuações cativantes e cheias de carisma. McConaughey e Garner têm uma boa química, e Emma Stone rouba a cena com sua personagem espirituosa e exagerada. O tom leve e bem-humorado do filme contrasta com a profundidade emocional do original de Dickens, mas essa diferença faz parte da proposta: criar uma narrativa descontraída que aborda temas como amor e arrependimento de forma acessível.

Embora o roteiro seja simples e com toques previsíveis, “Minhas Adoráveis Ex-Namoradas” se destaca pela leveza e criatividade, oferecendo uma comédia romântica envolvente e engraçada. As lições de vida inseridas no enredo, ainda que embaladas em humor, transmitem uma mensagem sobre a importância de valorizar as pessoas e de não temer o amor. O filme é uma releitura agradável e divertida de um clássico, proporcionando entretenimento leve com uma moral atemporal.

Filme: Minhas Adoráveis Ex-Namoradas

Direção: Mark Waters

Ano: 2009

Gênero: Fantasia/Comédia/Romance

Nota: 8