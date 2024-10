O melhor filme espanhol de 2024 está na Netflix e vai te garantir emoções intensas até a última cena

No mundo, sempre há aqueles que tentam tirar proveito das oportunidades à custa dos outros, enquanto muitos caem nas armadilhas criadas por esses espertalhões. Iván Márquez, o protagonista do filme “O Entregador”, pertence claramente à primeira categoria, utilizando toda sua sagacidade para sobreviver e prosperar em um esquema de corrupção massivo que devastou a economia espanhola. O diretor Daniel Calparsoro, em uma obra minuciosa, mergulha o público nas complexidades desse escândalo financeiro que envolveu bilhões de euros desviados dos cofres públicos da Espanha.

O longa retrata um período de crise que se estendeu entre os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, e o colapso do banco Lehman Brothers, em 2008, um marco do declínio econômico global. Iván, em seus recém-completados trinta anos, é o protagonista de uma narrativa que vai da obscuridade à notoriedade, em um roteiro inspirado em fatos reais e reportagens investigativas conduzidas pelo Ministério Público e pela polícia da Espanha, somadas à cobertura internacional da imprensa, que esmiuçaram esse episódio sombrio da história financeira europeia.

A trama é construída de forma inteligente, evitando o caminho óbvio e optando por uma estrutura que desafia o espectador. Flashbacks contínuos revelam as origens humildes de Iván, que começa sua trajetória como um simples manobrista em um clube de golfe de luxo em Madri, onde morava com os pais no bairro periférico de Vallecas. A narrativa visual, brilhantemente capturada pela fotografia de Tommie Ferreras, pinta a cidade com tons futuristas, destacando cenários que remetem a grandes metrópoles internacionais, como Hong Kong. Iván se torna o narrador de sua própria história, assumindo o papel de guia ao revisitar os eventos que moldaram sua meteórica ascensão. Arón Piper domina cada cena como o protagonista, transmitindo com precisão a mistura de ambição e insatisfação que move seu personagem. A jornada de Iván começa a tomar forma, e o público logo percebe que ele deseja muito mais da vida do que a rotina monótona e limitada que o bairro de classe baixa oferece.

No segundo ato, a história ganha ritmo quando Iván entra no submundo da elite europeia, após conseguir, através de um golpe engenhoso, um lugar como mensageiro de uma poderosa organização internacional envolvida na lavagem de dinheiro do tráfico de pedras preciosas. Em cada missão, ele embolsa grandes somas em euros e é introduzido aos círculos mais privilegiados da Europa, viajando por cidades como Bruxelas, Genebra e Paris. Iván começa a se envolver com mulheres influentes e a frequentar os pontos mais exclusivos do continente, até chegar à badalada Marbella, na Costa do Sol, um paraíso de gangsters ligados ao setor de construção civil. Nesse cenário luxuoso, Calparsoro explora com maestria o contraste entre a ambição desmedida de Iván e o ambiente de decadência e ilegalidade ao seu redor.

Com um elenco de destaque, que inclui Luis Tosar e Luis Zahera, o filme enfatiza a crescente imersão de Iván em um universo ilusório, onde as fortunas são construídas com base em fraudes e jogadas financeiras. A polícia e a alfândega parecem fechar os olhos para esses esquemas, criando uma sensação de impunidade que só é interrompida pela denúncia de Hervé Falciani, um funcionário do HSBC que revelou uma lista de mais de cem mil sonegadores de impostos com contas secretas na Suíça. A exposição desse escândalo trouxe à tona a fragilidade de sistemas financeiros internacionais e as consequências para países como a Espanha, que até hoje enfrentam crises nos setores de saúde e educação.

Filme: O Entregador

Direção: Daniel Calparsoro

Ano: 2024

Gêneros: Thriller/Comédia

Nota: 9/10