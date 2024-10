Com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, thriller de tribunal com Mark Rufallo é um dos melhores filmes da atualidade na Netflix

“O Preço da Verdade”, dirigido por Todd Haynes, é um drama judicial baseado em fatos reais, ambientado em Parkersburg, West Virginia. A narrativa começa quando o fazendeiro Wilbur Tennant (Bill Camp) busca ajuda com o advogado Rob Bilott (Mark Ruffalo), desconfiado de que a DuPont esteja contaminando suas terras e matando seu rebanho. O advogado decide investigar, e logo fica claro que algo está seriamente errado: dezenas de bovinos aparecem mortos, e as águas locais estão visivelmente poluídas. A investigação de Bilott revela que a DuPont despeja resíduos químicos altamente tóxicos, impactando negativamente a saúde e o meio ambiente da comunidade.

Consciente da gravidade da situação, Bilott decide mover uma ação judicial contra a DuPont, acusando a empresa de negligência e má conduta. No entanto, o enfrentamento se mostra uma tarefa monumental. Com recursos ilimitados e uma equipe de advogados influentes, a DuPont prolonga a disputa por anos, transformando o caso em um teste de resistência e coragem para Bilott. A pressão se estende ao seu próprio ambiente de trabalho, onde ele enfrenta resistência dentro do escritório de advocacia.

A substância em questão é o ácido perfluorooctanóico, um componente crucial na produção de teflon, conhecido por sua durabilidade e potencial cancerígeno. Extremamente tóxico, esse material se acumula no ambiente, causando danos severos e irreversíveis à saúde das pessoas que vivem na área.

Conforme aprofunda suas pesquisas, Bilott se torna cada vez mais determinado a expor os perigos do teflon e lutar para impedir seu uso no país. Sua cruzada solitária contra a poderosa multinacional o coloca em risco, mas o sofrimento da população local e os efeitos devastadores da poluição tóxica fazem com que ele persevere.

O longa explora as consequências da contaminação, retratando como o envenenamento ambiental impacta a população, levando ao surgimento de cânceres e ao nascimento de crianças com problemas congênitos. Além de evidências científicas, o advogado precisa do apoio e coragem da comunidade para enfrentar uma empresa tão poderosa.

Para compor o personagem com autenticidade, Mark Ruffalo encontrou-se repetidas vezes com o verdadeiro Rob Bilott, buscando captar a essência emocional do advogado em sua batalha judicial. Apesar de ser uma produção independente, com orçamento de 11 milhões de dólares, “O Preço da Verdade” traz um elenco talentoso e dedicado que se engajou plenamente na história, sem buscar recompensas financeiras expressivas. O elenco inclui nomes de destaque como Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber e Mare Winningham.

A DuPont, por sua vez, recusou-se a colaborar com o filme e não forneceu qualquer apoio. A produção foca na simplicidade e na autenticidade, sem recorrer a efeitos visuais grandiosos. A narrativa se apoia no roteiro detalhado, nas atuações intensas e na fotografia sombria para passar sua mensagem de forma impactante. O resultado foi bem recebido pela crítica, atingindo 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, e destacando a importância de sua mensagem ambiental e social.

Filme: O Preço da Verdade

Direção: Todd Haynes

Ano: 2019

Gênero: Thriller/Drama/Mistério/Biografia

Nota: 9