Thriller de suspense e ação, com Mark Ruffalo, que levou 40 milhões de pessoas aos cinemas está na Netflix

“Truque de Mestre” inaugura uma trilogia onde a mágica vai muito além do truque de ilusionismo; ela serve como metáfora para manipulação e justiça. Sob a direção de Louis Leterrier, o filme insinua que, em tempos de crise, a justiça pode surgir de maneiras que desafiam as normas civilizadas. A narrativa expõe o dilema moral dos protagonistas, cujas ações oscilam entre o espetáculo e a subversão. É uma história que mescla mudanças drásticas e medidas extremas, representadas por personagens que, embora aparentemente rebeldes, são astutos e eficientes em atingir seus objetivos.

Os quatro ilusionistas centrais de Leterrier — Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco — funcionam como uma unidade em que magia, poder e desejo estão entrelaçados. Cada um utiliza suas habilidades não apenas para entretenimento, mas também para realizar feitos extraordinários que tocam as profundezas da emoção humana. O roteiro, assinado por Boaz Yakin, Ed Solomon e Edward Ricourt, conduz o público por um labirinto de truques, enganos e revelações que, como num espetáculo de ilusionismo, prende a atenção até o fim. As complexidades emocionais dos personagens se revelam gradativamente, destacando a relação entre poder e vulnerabilidade.

Jesse Eisenberg, no papel de J. Daniel Atlas, comanda a narrativa com a destreza de um verdadeiro maestro, mas é Woody Harrelson, como o mentalista Merritt McKinney, que rouba a cena com seu humor ácido e charme natural. Dave Franco, embora tenha menos tempo em cena, traz uma dose de ingenuidade ao grupo, interpretando Jack Wilder como o sonhador que apenas quer garantir sua sobrevivência. Já Isla Fisher transforma Henley Reeves em uma personagem que desafia expectativas, trazendo força e carisma a um papel que poderia facilmente ter se limitado à assistente de palco. Sua presença adiciona uma camada de empoderamento feminino, contrastando com os colegas ilusionistas.

O ponto alto do filme ocorre nas interações entre Morgan Freeman e Michael Caine, que duelam em atuações magnéticas. Freeman interpreta Thaddeus Bradley, um desmascarador de truques, enquanto Caine assume o papel de Arthur Tressler, um magnata envolvido nos esquemas do quarteto. A tensão entre os dois é palpável e suas cenas juntos elevam o nível da trama, em especial durante um confronto fora do cenário típico de Las Vegas, trazendo uma atmosfera mais intimista e ao mesmo tempo enigmática. Esses diálogos carregam uma ambiguidade deliberada, deixando o espectador em dúvida sobre em quem confiar.

Paralelamente, Mark Ruffalo e Mélanie Laurent assumem os papéis de investigadores, com Ruffalo interpretando Dylan Rhodes, o obstinado agente do FBI, e Laurent como Alma Dray, sua parceira de investigação. A química entre eles é sutil, insinuando um romance que jamais se concretiza, e culmina em uma reviravolta no final que redefine a percepção de justiça no filme. A relação entre os dois é delicada, e a surpresa reservada nos últimos minutos do longa revela a verdadeira natureza de Rhodes, abalando a percepção de moralidade e lealdade que o filme constrói.

Leterrier, que já havia transformado Jason Statham em uma estrela de ação com “Carga Explosiva” , traz para “Truque de Mestre” sua habilidade de criar filmes eletrizantes e visualmente marcantes. O ritmo frenético e o uso de efeitos visuais exuberantes colaboram para uma experiência cinematográfica envolvente, onde a ação se desenrola em um crescendo constante até o clímax. O diretor consegue equilibrar as cenas de ação com momentos de tensão emocional, sem nunca perder de vista a essência lúdica da trama.

Quando os créditos sobem, é impossível não sentir uma certa melancolia pelo fim da jornada. O público é deixado com um desejo de continuar imerso nesse universo de truques e mistérios, onde as fronteiras entre o real e o ilusório são deliberadamente borradas. “Truque de Mestre” não é apenas um espetáculo visual, mas uma narrativa rica em simbolismos, onde o poder da manipulação, tanto mágica quanto emocional, ganha vida de maneira instigante.

Filme: Truque de Mestre

Direção: Louis Leterrier

Ano: 2013

Gênero: Thriller

Nota: 9/10