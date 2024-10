Na Netflix, Ana de Armas e Keanu Reeves como você nunca viu: para maiores de 18 anos

Advertências sobre os riscos de interagir com estranhos não devem ser desconsideradas, aplicando-se a qualquer pessoa, independentemente da idade. Essa premissa é central no longa “Bata Antes de Entrar”, dirigido por Eli Roth, que explora o que pode acontecer quando um homem comum, dedicado à sua família, se vê vulnerável ao ficar sozinho em um fim de semana. O filme se constrói de forma gradual, com uma atmosfera de tensão que cresce à medida que figuras aparentemente inofensivas mostram suas reais intenções sombrias.

Evan, o protagonista e arquiteto, é colocado em uma posição delicada. Enquanto sua família está ausente, ele aproveita a oportunidade para revisitar antigos passatempos, até ser interrompido por duas jovens que aparecem em sua porta, molhadas e em busca de ajuda. O enredo, aparentemente simples, rapidamente se transforma em uma sequência de reviravoltas que desafiam as expectativas iniciais, revelando uma teia complexa de manipulação e jogo psicológico.

A trama desenvolve-se com sutileza ao apresentar Bel e Genesis como jovens indefesas, mas que gradualmente revelam motivações sinistras. À medida que a verdadeira face das personagens é exposta, a vida de Evan entra em um ciclo de destruição irreversível. A interação entre ele e as duas antagonistas é marcada por uma tensão crescente, tanto física quanto emocional, levantando questões sobre moralidade e vulnerabilidade humana.

O filme destaca como a confiança pode ser facilmente manipulada, jogando com a percepção de segurança pessoal. Roth, renomado por filmes como “O Albergue”, opta aqui por um terror mais introspectivo, onde o verdadeiro perigo surge de onde menos se espera, colocando em xeque a bondade e as boas intenções como potenciais armadilhas que podem conduzir à ruína.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Terror

Nota: 9/10