Batalhão Rural amplia patrulhamento em Goiás

BPMRURAL conta agora com 66 novos policiais capacitados após dois meses de treinamento intensivo

O Governo de Goiás deu mais um grande passo para continuar a levar segurança ao campo e suporte às comunidades do estado. Neste mês de outubro, o Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRURAL) recebeu 66 novos patrulheiros, formandos do 3º Curso de Patrulhamento Rural da Polícia Militar de Goiás (PMGO), durante cerimônia em Goianápolis.

Conhecidos como “carcarás”, os patrulheiros concluíram dois meses de treinamento intensivo, somando mais de 400 horas-aula em disciplinas especializadas como técnicas de condução offroad, tiro policial, fraude fiscal, georreferenciamento e sobrevivência em ambientes de Cerrado. Agora eles serão distribuídos entre as sete companhias do Batalhão Rural, localizadas em Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Uruaçu, Formosa, Rio Verde e Chapadão do Céu.

Criado em 2019, o BPMRURAL é pioneiro no Brasil e se consolidou como referência para outros estados, como Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Com investimentos do Governo de Goiás em armamentos de ponta e novas sedes, a unidade conta hoje com uma grande estrutura, atua nos 246 municípios do estado e possui cerca de 100 viaturas em serviço por dia.

O sistema de Patrulha Rural utiliza georreferenciamento para o monitoramento de mais de 25 mil propriedades rurais no estado e é uma das inovações que deram destaque nacional e internacional ao Batalhão. O BPMRURAL conta ainda com serviço de disque denúncia 24 horas via WhatsApp com tecnologia satelital.

O Fundo Emergencial para a Sanidade Animal de Goiás (Fundepec Goiás) vai doar 10 mil placas de georreferenciamento ao Batalhão Rural para o cadastramento de propriedades no estado. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) já havia doado outras 10 mil também. A expectativa é cadastrar com uma placa de identidade todas as propriedades do estado até o final do ano.