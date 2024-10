Uma das mais belas histórias de amor do cinema recente, na Netflix

O tempo é um adversário implacável, invencível perante qualquer avanço científico ou tecnológico. A humanidade sempre sonhou em controlá-lo, mas sua natureza permanece intocada. Entre os maiores estudiosos dessa dimensão, destaca-se Albert Einstein, cuja Teoria da Relatividade revolucionou a forma como entendemos o tempo e o espaço. Ele desafiou a visão tradicional de que ambos são absolutos, propondo que estão interligados em um contínuo espaço-tempo.

Uma de suas descobertas mais intrigantes é que o tempo se comporta de maneira diferente dependendo da velocidade do observador. Para quem está em movimento, o tempo passa mais devagar em comparação a um observador estacionário. Assim, a percepção do tempo é moldada pelas condições em que ele é vivenciado, tornando-o relativo.

Essa teoria abre um horizonte fascinante: se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, experimentaria o tempo de uma maneira completamente diferente daqueles que permanecem na Terra. Além disso, a possibilidade de criar curvas fechadas no espaço-tempo sugere, em tese, que viagens no tempo poderiam ocorrer sob certas condições.

É nesse campo de especulações que o cineasta Richard Curtis constrói “Questão de Tempo”, disponível na Netflix. O filme transcende a noção de uma simples história de amor e nos guia em uma jornada mais profunda, explorando o vínculo entre um homem e a própria existência, e as relações que moldam sua trajetória. Tim, interpretado por Domhnall Gleeson, cresce na encantadora Cornualha, em Londres. Apesar de sua natureza gentil, sempre enfrentou dificuldades em relacionar-se com mulheres, o que abala sua autoestima.

Tudo muda ao completar 21 anos, quando, durante uma celebração de Ano Novo, seu pai, vivido por Bill Nighy, revela um segredo de família: os homens de sua linhagem possuem a habilidade de viajar no tempo e alterar eventos de suas vidas. Armado com esse poder, Tim parte para Londres, onde estuda Direito e, eventualmente, conhece Mary, personagem de Rachel McAdams, por quem se apaixona.

Ao usar suas habilidades para eliminar momentos constrangedores e conquistar o amor de Mary, Tim também tenta proteger sua irmã de um relacionamento nocivo. No entanto, ele descobre que certas escolhas têm consequências irreversíveis. Cada vida, cada ser humano, é resultado de uma combinação única e inalterável de circunstâncias, e qualquer mudança em eventos do passado pode afetar seriamente o presente.

Com isso, Tim compreende que, por mais tentador que seja manipular o tempo, há lições e experiências que não podem ser evitadas. Ele aprende a valorizar os momentos simples e as pessoas ao seu redor, reconhecendo que cada instante é precioso. A química entre Domhnall Gleeson e Rachel McAdams é um dos pontos fortes do filme, mas é a relação entre Tim e seu pai que verdadeiramente emociona, trazendo à tona reflexões sobre a importância dos laços familiares.

Curtis afirmou que o roteiro foi inspirado por suas próprias experiências e sua busca em apreciar os pequenos momentos que, muitas vezes, passam despercebidos. “Questão de Tempo” é um lembrete de que, mesmo sem o poder de alterar o passado, ainda podemos escolher como viver o presente.

Filme: Questão de Tempo

Direção: Richard Curtis

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 9/10