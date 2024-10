Indicado a 75 prêmios, drama histórico de Steven Spielberg levou 5 Oscars e está na Netflix

Steven Spielberg, um dos mais reverenciados diretores da história do cinema, alcançou um dos ápices de sua carreira ao conquistar sete Oscars com “A Lista de Schindler”. Esse longa, elogiado mundialmente e capaz de tocar o coração de espectadores em todas as partes, transformou profundamente sua perspectiva sobre o cinema. Após o lançamento em 1994, Spielberg se afastou das telas, sentindo um esgotamento profundo.

O impacto emocional de narrar uma história tão pesada e verdadeira o fez entrar em um estado que ele próprio interpretou como depressão. Só anos mais tarde, Spielberg percebeu que sofria de estresse pós-traumático. O peso de reviver os horrores do Holocausto o imobilizou criativamente por algum tempo. Sua volta ao cinema aconteceu apenas em 1997, quando ele retomou o comando da franquia “Jurassic Park” com a sequência “O Mundo Perdido”.

Ainda em 1997, Spielberg lançou o aclamado “Amistad”, indicado a quatro Oscars, consolidando sua presença nas telas novamente. No entanto, foi em 1998 que ele retornou ao centro das atenções de forma arrebatadora com “O Resgate do Soldado Ryan”. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme, com quase três horas de duração, revive o desembarque na Normandia e segue um grupo de soldados americanos em uma missão para encontrar o soldado James Ryan, interpretado por Matt Damon.

A missão é ordenada pelo general George C. Marshall, que, ao descobrir que uma mãe prestes a receber três cartas informando a morte de três de seus filhos ainda tem um último filho vivo no campo de batalha, decide enviá-lo de volta para casa. Esse resgate é conduzido pelo capitão Miller, vivido por Tom Hanks, que lidera um grupo de oito homens em uma jornada sangrenta e imprevisível para localizar o soldado Ryan.

O elenco de apoio é composto por personagens marcantes, como Mike Horvath (Tom Sizemore), Reiben (Edward Burns), Jackson (Barry Pepper), Mellish (Adam Goldberg), Caparzo (Vin Diesel), T (Giovanni Ribisi) e Upham (Jeremy Davies). Juntos, enfrentam os horrores da guerra enquanto se embrenham pelo território inimigo. “O Resgate do Soldado Ryan” se destacou tanto pela sua trama emocionante quanto pela sua impressionante execução técnica.

O desembarque na Normandia, retratado na sequência inicial, é considerado um dos momentos mais impactantes já filmados sobre a Segunda Guerra Mundial. Spielberg utilizou câmeras tremidas, uma montagem brutal e uma sonoplastia precisa para criar um realismo devastador, transportando o público diretamente para o centro da batalha. A tensão palpável e o caos emergente nas cenas de combate imortalizaram o filme como um marco do cinema de guerra.

Interessante notar que, quando Spielberg escalou Matt Damon para o papel do soldado Ryan, o ator era praticamente desconhecido. O diretor desejava alguém que tivesse uma aparência comum e representasse o típico soldado americano. No entanto, meses antes do lançamento de “O Resgate do Soldado Ryan”, “Gênio Indomável” foi às telas e tornou Damon uma estrela. O sucesso repentino do jovem ator não atrapalhou a narrativa, mas Spielberg manteve uma estratégia peculiar: ele poupou Damon do rigoroso treinamento militar pelo qual os outros membros do elenco passaram, gerando um ressentimento proposital que se refletia em cena.

Uma improvisação de Damon também se destacou. A história que Ryan conta ao capitão Miller sobre pegar seu irmão beijando uma garota no celeiro não estava no roteiro original, mas a naturalidade da narrativa fez Spielberg decidir mantê-la no filme, adicionando um toque de autenticidade à cena.

Com um orçamento de 70 milhões de dólares, “O Resgate do Soldado Ryan” foi um sucesso estrondoso, arrecadando 482 milhões em bilheterias ao redor do mundo. O filme não apenas foi um êxito comercial, mas também recebeu aclamação da crítica, sendo amplamente considerado uma das maiores realizações do cinema bélico.

Ele foi indicado a 11 Oscars, vencendo cinco, incluindo melhor diretor e melhor fotografia. A combinação de uma trama emocionalmente poderosa, direção impecável e inovações técnicas transformou “O Resgate do Soldado Ryan” em uma obra-prima inquestionável, consolidando o legado de Spielberg como um mestre da narrativa cinematográfica.

Filme: O Resgate do Soldado Ryan

Direção: Steven Spielberg

Ano: 1997

Gêneros: Ação/Guerra/Aventura

Nota: 10