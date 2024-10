Drama indicado a 50 prêmios, com Nicole Kidman e Russell Crowe, que vai mudar sua maneira de pensar, na Netflix

Joel Edgerton, amplamente reconhecido por suas atuações em “A Hora Mais Escura” e “O Grande Gatsby”, traz à tela seu segundo trabalho como diretor com o filme “Boy Erased: Uma Verdade Anulada”. Esta adaptação é baseada na autobiografia de Garrard Conley, e acompanha a trajetória de Jared Eamons (interpretado por Lucas Hedges), um jovem de 19 anos nascido e criado em uma pequena cidade do Arkansas. Filho de um pastor batista rigoroso, Jared se vê forçado a enfrentar um doloroso conflito quando revela aos pais sua homossexualidade. Incapazes de aceitar a verdade sobre o filho, os pais o encaminham para um programa de terapia de conversão gay, liderado por Victor Sykes (Edgerton).

O centro de conversão, sustentado por teorias pseudocientíficas, utiliza métodos brutais e coercitivos, visando suprimir os sentimentos homoafetivos de seus participantes. Jared, no entanto, aos poucos passa a questionar a validade do tratamento, bem como a moralidade envolvida em submeter pessoas a uma experiência tão cruel e invasiva. Conforme seu entendimento sobre o próprio eu se fortalece, ele decide rejeitar o processo imposto e abraçar sua verdadeira identidade.

A produção não apenas aborda a violenta repressão psicológica e física enfrentada por jovens que são enviados a tais instituições, mas também revela os profundos efeitos que as pressões religiosas e sociais podem exercer sobre o indivíduo. Garrard Conley, cuja vida serviu de inspiração para o roteiro, participou diretamente da criação do filme, garantindo que a adaptação fosse fiel à realidade que ele vivenciou. O propósito da obra é claro: desmascarar a crueldade dessas práticas e destacar a importância da aceitação pessoal e da luta contra preconceitos.

As performances do elenco elevam o impacto emocional do filme, especialmente com Lucas Hedges entregando uma interpretação sensível e poderosa como Jared. Nicole Kidman e Russell Crowe, nos papéis dos pais do protagonista, oferecem retratos comoventes de personagens divididos entre suas convicções religiosas e o amor pelo filho. Essa complexidade adiciona profundidade à narrativa, permitindo que o público compreenda as pressões familiares e as dificuldades impostas pela rígida doutrina religiosa.

Produzido com um orçamento modesto, o filme se destaca pela força de seu conteúdo e pelo comprometimento dos atores. As filmagens ocorreram em locações no estado da Geórgia, que capturam com precisão a atmosfera rural e conservadora da região sulista dos Estados Unidos, fortalecendo a autenticidade visual e emocional da obra. Durante a produção, muitas das cenas, especialmente as mais intensas, trouxeram à tona emoções profundas nos envolvidos, refletindo a seriedade do tema tratado.

Edgerton, ao dirigir e atuar no filme, procurou não apenas contar a história de Conley, mas também criar um trabalho que sensibilizasse o público sobre a realidade devastadora que milhares de jovens ainda enfrentam. O objetivo é claro: alertar para o perigo das chamadas “terapias de conversão” e promover uma mensagem de respeito e empoderamento, encorajando a autoaceitação em um mundo muitas vezes hostil à diversidade.

“Boy Erased: Uma Verdade Anulada” foi aclamado pela crítica, com destaque para as performances de Lucas Hedges, Nicole Kidman e Russell Crowe, e pelo cuidado com que um tema tão complexo foi abordado. O filme, disponível na Netflix, não só denuncia a tortura psicológica que jovens são submetidos em nome de convenções ultrapassadas, como também abre um importante espaço para o debate sobre direitos humanos e a necessidade de se combater práticas nocivas travestidas de assistência. A trajetória de Jared é uma poderosa lembrança de que, em meio à adversidade, a aceitação de si mesmo é o primeiro passo para a verdadeira liberdade.

Filme: Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Direção: Joel Edgerton

Ano: 2018

Gênero: Drama/Biografia

Nota: 9