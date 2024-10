A obra-prima de Denzel Washington, considerada o maior filme de gângster desde O Poderoso Chefão, está na Netflix

Ridley Scott nunca se limita a simplesmente dirigir um filme. Quando decide explorar uma narrativa, ele se entrega inteiramente ao projeto, absorvendo cada detalhe e autenticidade de seu enredo, até transformar tudo em algo que, mesmo sem buscar originalidade absoluta, traz frescor e inovação. Considerado um dos cineastas mais renomados de Hollywood, Scott possui um estilo altamente pessoal e único em cada um de seus trabalhos, seja no domínio da ficção científica, como “Alien — O 8° Passageiro” (1979), ou em histórias baseadas em eventos reais, mas repletas de elementos dramáticos e exageros calculados, como no caso de “Casa Gucci” (2021). O fascínio do diretor por narrativas que parecem fictícias, mas que possuem base em acontecimentos reais, leva seus espectadores a confrontar segredos e questões que se acreditava terem sido enterrados no passado. É exatamente nesses momentos que Scott, meticuloso e atento a cada mínimo detalhe, injeta nos seus filmes uma natureza investigativa que os diferencia, mantendo sempre o cuidado em desenvolver as tramas de maneira fluida e natural.

Um motorista da máfia afro-americano assume os negócios de seu chefe e torna-se o maior distribuidor de heroína da Nova York dos anos 1970 — até ser caçado por um detetive incansável. Embora a premissa soe irreal, “O Gângster” (2007) é fundamentado em fatos e revela suas bases verídicas conforme a trama se desenrola. Com um ritmo denso e narrativas complexas, o filme recompensa aqueles que se dispõem a encarar suas mais de duas horas e meia de duração, algo que pode ser considerado desafiador, principalmente em tempos de consumos rápidos. Ao longo de sua narrativa, a obra questiona o oportunismo e a hipocrisia de seu protagonista, sem deixar de lado reflexões sobre o significado da justiça. Personagens como esse, simultaneamente carismáticos e perigosos, criam uma tensão peculiar na história do cinema, justamente pela dualidade entre suas características opostas, que, ao invés de se anularem, formam uma unidade poderosa e magnética.

Frank Lucas (1930-2019), um dos papéis mais emblemáticos da carreira de Denzel Washington, poderia ter sido celebrado como um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, caso seu sucesso não estivesse alicerçado em atividades ilícitas. Perspicaz e atento às oportunidades, Lucas enxergou na Guerra do Vietnã (1955-1975) uma chance para expandir o tráfico de heroína no país. Ao perceber a crescente dependência de opioides entre os soldados americanos no Sudeste Asiático, ele decide viajar pessoalmente à região em guerra para negociar diretamente a compra de heroína pura.

Com essa estratégia, Lucas constrói um império no Harlem, vendendo uma droga conhecida como Magia Azul, de altíssima pureza e distribuída sem intermediários, o que lhe rendeu milhões de dólares. Embora boa parte de seu lucro fosse lavado por meio de estabelecimentos legais, seu sucesso inevitavelmente atraiu a atenção das autoridades, especialmente do detetive Richie Roberts, interpretado por Russell Crowe, que se torna o principal responsável por investigar e, eventualmente, capturar o notório traficante.

Referências a obras de Martin Scorsese, como “Gangues de Nova York” (2002) e “O Irlandês” (2019), permeiam “O Gângster”, que também constrói sua narrativa em torno de uma figura marginal, cuja ascensão se dá precisamente pela ausência de limites legais. Richie Roberts, o detetive responsável pela prisão de Lucas após anos de perseguição, viu sua reputação como herói ser ofuscada ao se unir ao ex-inimigo em novos empreendimentos. Lucas, beneficiado por uma defesa jurídica de alto nível, cumpriu apenas quinze anos de prisão e, ao sair, ainda mantinha grande parte de sua fortuna. Até sua morte em 30 de maio de 2019, aos 88 anos, Frank Lucas continuou sendo uma figura emblemática, cuja fortuna criminosa permaneceu em grande parte fora do alcance das autoridades americanas.

Filme: O Gângster

Direção: Ridley Scott

Ano: 2007

Gêneros: Drama/Policial

Nota: 9/10