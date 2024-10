Suspense devastador com Joel Edgerton baseado em tragédia desesperadora real está na Netflix

As atuações de Sean Harris e Joel Edgerton impulsionam o thriller australiano “O Desconhecido” a um patamar notável. Inspirado no caso real do desaparecimento e assassinato de Daniel Morcombe, de 13 anos, em Sunshine Coast, Austrália, o filme lida com temas desafiadores e obstáculos de produção, inclusive os decorrentes da pandemia. Sob a direção e roteiro de Thomas M. Wright, o projeto exigiu dois anos para ser concluído e agora, disponível na Netflix, se destaca como uma obra imersiva que proporciona uma experiência densa e intrigante ao longo de suas duas horas de duração.

A narrativa é construída como um quebra-cabeça, no qual as intenções e as relações entre os personagens são reveladas aos poucos. No começo, a ligação entre eles é nebulosa. Tudo se inicia quando Paul (Steve Mouzakis) e Henry (Sean Harris) se encontram em um voo. Ambos têm passados obscuros e anseiam por uma nova vida. Paul oferece uma carona a Henry e menciona Mark (Joel Edgerton), um homem que pode auxiliá-lo a se livrar de seu histórico criminoso em troca de alguns serviços específicos.

No dia seguinte, Henry conhece Mark, dando início a uma colaboração. Henry acredita que está envolvido em um grande esquema de tráfico de drogas e precisa ajudar em operações arriscadas para garantir sua proteção. À medida que é introduzido aos líderes da suposta organização criminosa, Henry revela detalhes de sua vida pregressa, convencido de que isso lhe proporcionará uma nova chance. No entanto, a verdadeira trama se revela: Mark e os outros membros do sindicato são, na verdade, policiais disfarçados, cuja missão é extrair uma confissão de Henry, principal suspeito do desaparecimento de Daniel.

A dinâmica entre Henry e Mark se torna o foco principal da história, e as atuações poderosas de Harris e Edgerton capturam de forma magnética as complexidades emocionais de seus personagens. O roteiro explora a fragilidade humana, mostrando que tanto criminosos quanto aqueles que os combatem possuem suas próprias fraquezas e dilemas internos. Henry, um sociopata notório, ainda anseia por algum tipo de conexão humana, acreditando que Mark poderia ser uma espécie de amigo ou aliado. Em um ponto crucial, Henry admite a Mark que sente o peso de seus crimes, mas sua falta de remorso deixa claro que a redenção não faz parte de seu caminho.

Por outro lado, Mark, ao conviver com Henry, vê-se cada vez mais envolvido nas sombras do criminoso, o que afeta sua estabilidade emocional e segurança. A partir de então, ele começa a sofrer com insônia e crises de ansiedade, temendo pela própria vida e pela segurança de sua família. A medida que a proximidade entre os dois cresce, Mark é conduzido a um estado de vulnerabilidade mental, onde suas noções de certo e errado começam a se desintegrar.

“O Desconhecido” evita o uso de violência gráfica em suas cenas, preferindo explorar as consequências psicológicas e emocionais que os eventos desencadeiam nos personagens. A conexão entre o público e os protagonistas é cuidadosamente trabalhada, evidenciando seus conflitos internos e suas fragilidades. Henry, apesar de ser uma figura perigosa, é mostrado como alguém profundamente solitário, enquanto Mark luta para manter sua integridade diante das trevas que cercam sua missão.

Além de um estudo psicológico dos personagens, o filme também oferece uma crítica sutil ao sistema de justiça. O caso de Daniel Morcombe, que levou mais de oito anos para ser resolvido, expõe as dificuldades enfrentadas pelas autoridades, mesmo em um país desenvolvido como a Austrália. Henry conseguiu por muito tempo escapar da justiça, e o trabalho policial esbarra na necessidade de provas irrefutáveis, tornando a investigação um processo demorado e cheio de armadilhas.

As paisagens do Monte Beerwah, onde os restos mortais de Daniel foram encontrados, são um elemento constante e fundamental para a atmosfera do filme. Este cenário, carregado de peso simbólico, reforça a gravidade da trama e adiciona um toque de realismo à obra. “O Desconhecido” se sobressai ao transcender o típico suspense policial, oferecendo uma reflexão profunda sobre a escuridão que habita tanto criminosos quanto aqueles que tentam detê-los, destacando os desafios de não se perder na luta contra o mal.

Filme: O Desconhecido

Direção: Thomas M. Wright

Ano: 2022

Gênero: Suspense / Policial

Nota: 10/10