Comédia romântica com Reese Witherspoon, na Netflix, que vai deixar seu sábado mais leve e alegre

“Como Você Sabe” se consolidou como um dos maiores desastres financeiros do cinema, uma comédia romântica que não conseguiu capitalizar em seu elenco estelar, composto por Reese Witherspoon, Owen Wilson e Paul Rudd. Dirigido por James L. Brooks, o filme tenta contar a história de Lisa (Witherspoon), uma jogadora profissional de softball que, ao ser cortada de seu time aos 31 anos, mergulha em uma crise pessoal. Em meio a essa turbulência, ela acaba se envolvendo com dois homens bem distintos: Matty (Wilson), um jogador de beisebol charmoso e mulherengo, e George (Rudd), um executivo envolvido em um escândalo financeiro.

A narrativa explora o dilema de Lisa, que, diante da perda de sua carreira, tenta lidar com as expectativas e incertezas da vida adulta. Matty, que nunca levou seus relacionamentos a sério, parece genuinamente interessado em Lisa, talvez porque ela, diferentemente das outras, não exija nada em troca. No entanto, à medida que Matty começa a pressionar por um futuro mais comprometido, Lisa hesita. Apesar de sua afeição por ele, a ideia de passos maiores assusta a protagonista, que ainda está em busca de sua própria identidade. George, por outro lado, está em um ponto de virada. Filho de um grande empresário, interpretado por Jack Nicholson, ele se vê em uma encruzilhada ao enfrentar uma investigação por fraude financeira. Embora convencido de sua inocência, George precisa lidar com o afastamento de todos ao seu redor, inclusive de Terry (Shelley Conn), sua namorada.

A relação entre Lisa e George surge de maneira despretensiosa, mas rapidamente se intensifica. Ambos compartilham uma sensação de desorientação, e essa conexão mútua faz com que George a veja como uma oportunidade de mudança em sua vida. Agora, Lisa, pressionada por duas relações que começam a se firmar, precisa decidir que direção seguir. No entanto, o filme falha em transformar esse dilema em algo convincente para o público.

É curioso como três dos atores mais queridos de Hollywood não conseguiram encontrar a química necessária para fazer o enredo funcionar. “Como Você Sabe” não é uma tragédia cinematográfica, mas carece do charme e do humor que caracterizam boas comédias românticas. Apesar do apelo de seus protagonistas, o filme não consegue cativar. O roteiro previsível e personagens pouco desenvolvidos tornam difícil a identificação do espectador com o drama de Lisa. Mesmo com um orçamento impressionante de 120 milhões de dólares, a produção não conseguiu atrair o público, resultando em uma arrecadação de apenas 40 milhões nas bilheterias – um fracasso colossal.

Este filme marca, ainda, um ponto significativo na carreira de Jack Nicholson, sendo sua última atuação no cinema antes de sua aposentadoria. Mesmo com um desempenho sólido, a presença de Nicholson não foi suficiente para salvar a obra de sua mediocridade.

Embora “Como Você Sabe” não seja completamente descartável, é inegável que falhou em alcançar seu potencial. Para quem busca um entretenimento leve e sem grandes pretensões, pode ser uma opção válida na Netflix, mas não espere uma comédia romântica inesquecível. O filme, com suas ambições frustradas, fica como um lembrete de que nem sempre o talento de grandes nomes garante o sucesso de uma produção.

Filme: Como Você Sabe

Direção: James L. Brooks

Ano: 2010

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 7