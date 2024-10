A belíssima história de amizade e aceitação que vai renovar sua fé na humanidade, na Netflix

A transição de gênero é um tema delicado que afeta não apenas a pessoa que passa por essa mudança, mas também aqueles ao seu redor. O impacto é profundo, já que, após anos de convivência com um nome e um pronome, a adaptação a uma nova identidade pode levar tempo. No entanto, o apoio de familiares e amigos é crucial, pois cada indivíduo deve ter a liberdade de buscar o que o faz mais pleno e feliz.

Em 2022, Harper Steel, ex-chefe de redação do “Saturday Night Live”, enviou um e-mail aos seus amigos e familiares comunicando sua transição de gênero. A resposta foi imediata, e muitos se esforçaram para demonstrar solidariedade. Entre eles estava Will Farrow, uma das maiores estrelas do programa e alguém que havia se tornado um amigo próximo de Harper quando ela ainda era conhecida como Andrew e usava pronomes masculinos.

Como qualquer pessoa diante de uma situação inédita, Will sentiu-se cheio de dúvidas. Harper, por sua vez, estava em um momento de intensa vulnerabilidade, questionando se seria aceita, amada e respeitada em sua nova identidade. Assim, Will teve uma ideia inusitada: convidou Harper para uma viagem pelos Estados Unidos, visitando diversos lugares para observar as reações à sua transição. Além de explorar o impacto da mudança no ambiente ao redor, Will via a viagem como uma oportunidade de se reconectar com a amiga e esclarecer suas próprias incertezas.

Enquanto atravessavam o país, depararam-se com uma variedade de pessoas — desde conservadores ferrenhos e políticos responsáveis por leis anti-trans até pessoas amigáveis e acolhedoras. Ao longo do percurso, tanto Will quanto Harper se deram conta dos desafios que ela enfrentaria como uma mulher trans em um mundo dominado pela tecnologia, onde comentários maldosos e opiniões irresponsáveis se espalham rapidamente pelas redes sociais.

Harper recebeu apoio de muitos, mas ela também se deparou com o ódio e o preconceito vindos de uma parcela conservadora da população. Will, por mais famoso e influente que fosse, sentiu-se impotente diante das adversidades enfrentadas por Harper, incapaz de protegê-la totalmente. Embora o maior fardo recaísse sobre Harper, Will também foi impactado ao ver sua amiga sofrer, sem poder fazer muito além de estar ao seu lado.

Durante a viagem, Will teve a oportunidade de sanar suas dúvidas sobre a transição de gênero, enquanto Harper compartilhava seus medos e os obstáculos mais difíceis que enfrentava. “Will & Harper” é um documentário com ares de road movie, doce e comovente, temperado por momentos de drama. A narrativa revela uma amizade de décadas que resiste às mudanças da vida e aos desafios do mundo contemporâneo.

Filme: Will & Harper

Direção: Josh Greenbaum

Ano: 2024

Gêneros: Documentário/Drama

Nota: 9/10