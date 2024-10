Sequência da franquia de terror mais amada de todos os tempos está na Netflix

Após quase três décadas de presença marcante no universo cinematográfico, Stu Macher e Billy Loomis, os notórios vilões da franquia “Pânico”, continuam a deixar sua marca. Desde os acontecimentos sombrios em Woodsboro, uma pequena cidade no Médio Atlântico dos Estados Unidos, que marcaram a estreia do filme em 1996 sob a direção de Wes Craven (1939-2015), a série mantém viva sua relevância. Agora, com a iminente chegada de “Pânico 7”, o público se prepara para celebrar os 30 anos da franquia que redefiniu o gênero slasher. Esta série, além de inspirar incontáveis paródias, festas temáticas e comerciais de TV, mantém o icônico Ghostface como um símbolo cultural reconhecido mundialmente, ressurgindo anualmente nas festividades de Halloween e Carnaval.

Os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ao revisitar alguns dos enigmas deixados em “Pânico 5”, resgatam cuidadosamente a essência do suspense que permeia a franquia. Para agradar os fãs mais atentos, o novo filme promete uma série de Easter eggs — pequenas pistas, reais ou enganosas, que são estrategicamente espalhadas pelo enredo. O roteiro, assinado por James Vanderbilt e Guy Busick, segue fielmente a base sólida criada por Kevin Williamson, roteirista do filme original, um dos principais pilares do sucesso contínuo da franquia.

O filme também toca em temas profundos e perturbadores que refletem dilemas contemporâneos: valores éticos que, em um mundo marcado por conflitos constantes e relacionamentos abusivos, são frequentemente esquecidos. Esses valores, essenciais para evitar a decadência da humanidade, são frequentemente representados em pequenas cidades fictícias que ocultam segredos sombrios. Nessas localidades, figuras excêntricas e psicopatas se escondem sob a superfície de uma comunidade aparentemente pacata, criando uma atmosfera de tensão e terror. Esse tipo de cenário se consolidou como um subgênero de sucesso dentro do universo do horror.

No núcleo da trama está Laura Crane, uma professora de cinema que enfrenta o desafio de lecionar sobre filmes slasher do século 20 para adolescentes desinteressados e frequentemente embriagados. Laura, em busca de uma noite tranquila de descontração, acaba sendo atraída para uma armadilha mortal. Vestido com a icônica máscara de Ghostface, seu assassino põe fim a qualquer chance de sossego. A participação de Samara Weaving, interpretando a cena inicial com uma intensidade palpável, abre as portas para uma nova onda de ataques, repleta de suspense e violência.

À medida que o filme avança, a trama retoma o trauma de Samantha Carpenter, uma personagem atormentada pelas consequências dos massacres em Woodsboro. Samantha, agora marcada como a principal suspeita dos novos eventos sangrentos, divide a tela com sua irmã, Tara, que busca se distanciar dos traumas do passado ao se mudar para Nova York para estudar. No entanto, sua tentativa de escapar do controle obsessivo de Samantha se mostra mais complicada do que o esperado. As atrizes Melissa Barrera e Jenna Ortega entregam performances poderosas e conduzem a narrativa de maneira envolvente, guiando o público por uma sequência de eventos chocantes e violentos, enquanto descobrem verdades desconcertantes sobre aqueles que julgavam amigos.

Filme: Pânico 6

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Crime

Nota: 8/10