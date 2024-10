Últimos dias para assistir na Netflix à obra-prima de Greta Gerwig, indicada a mais de 200 prêmios, incluindo 5 Oscars

A princípio, pode parecer uma trama comum, mas a obra explora com sutileza as intricadas nuances da juventude e as tensões entre mãe e filha. Sob a direção de Greta Gerwig, acompanhamos Christine ‘Lady Bird’ McPherson, uma jovem no último ano do ensino médio, que enfrenta o desafio de se encontrar em meio às exigências da escola católica e aos obstáculos econômicos que sua família atravessa.

Lady Bird mora em uma área humilde de Sacramento, o que a afeta visivelmente. Quando surge a oportunidade de se aproximar de Jenna, a aluna mais popular, ela mente sobre sua verdadeira residência para impressioná-la. Apesar de ter uma forte amizade com Julie, que lhe oferece um espaço de aceitação em meio às inseguranças juvenis, Lady Bird também se envolve em relacionamentos amorosos que expõem suas próprias fragilidades e anseios por validação.

Ao integrar o grupo de teatro escolar, desenvolve sentimentos por Danny e, sem hesitação, se aproxima dele. Seu jeito direto e espontâneo não facilita sua vida social, e suas observações muitas vezes inconvenientes a tornam um ponto de estranhamento entre os colegas. Ao mesmo tempo, a tensão entre Lady Bird e sua mãe, Marion, cresce com o passar do tempo. Marion, sobrecarregada pelas responsabilidades de sustentar a família e pelas frustrações de seus próprios sonhos não realizados, é um pilar difícil de lidar.

Larry, o pai, luta contra o desemprego e a depressão, o que agrava a situação financeira da família, criando um ambiente constante de estresse dentro de casa. Enquanto isso, Lady Bird não desiste de seu desejo de estudar longe de Sacramento, mas precisa encarar as limitações financeiras e os próprios questionamentos sobre suas capacidades e seu futuro.

O filme observa com precisão as dinâmicas familiares e as expectativas da sociedade, enquanto Lady Bird tenta entender a si mesma em meio a tantos desafios. A narrativa, que reflete a jornada de autodescoberta, convida a uma reflexão mais ampla sobre as relações entre pais e filhos, onde frustrações e desejos não expressos geram conflitos intensos.

Através dessa história, Gerwig imprime seu toque pessoal, mesclando memórias e sentimentos próprios à trama, criando algo profundamente humano. A obra não é apenas um retrato da adolescência, mas também um lembrete das complexidades da busca por identidade e pertencimento, temas que ressoam em todos nós.

Filme: Lady Bird

Direção: Greta Gerwig

Ano: 2018

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 9/10