Baseado em caso real que marcou o mundo, suspense com Tom Hanks indicado a 154 prêmios, incluindo 6 Oscars, está na Netflix

Paul Greengrass se destaca como um dos diretores mais habilidosos na arte de narrar eventos catastróficos ou situações que, por pouco, não se tornam tragédias. Em “Capitão Phillips”, inspirado em uma história tão impressionante que só poderia ser verdadeira, ele reafirma esse talento já evidenciado em “Voo United 93” (2006). O filme conta a saga do comandante do cargueiro americano MV Maersk Alabama, que em 8 de abril de 2009, em uma missão humanitária, se vê diante de um ataque iminente de piratas somalis. O que parecia um dia comum no transporte de alimentos para doação, rapidamente se transforma em uma das narrativas mais tensas já filmadas.

Logo nos primeiros minutos, Phillips percebe o perigo e consegue evitar o ataque inicial, acreditando ter resolvido o problema. No entanto, os piratas não se dão por vencidos. Numa segunda tentativa, conseguem invadir o navio, iniciando uma sequência de acontecimentos eletrizantes, orquestrados com maestria por Greengrass. O jogo psicológico entre o capitão e Muse, o líder dos piratas, é o ponto central dessa disputa, onde Phillips, mesmo capturado, está sempre buscando maneiras de desestabilizar os criminosos. Enquanto a tripulação é feita refém, Phillips enfrenta um verdadeiro teste de nervos, manipulando a situação com astúcia.

A performance de Tom Hanks como Phillips é uma aula de atuação. Ele consegue transmitir a complexidade de um homem que, mesmo em momentos de extrema pressão, mantém o controle e a esperança. O contraste entre Hanks e Barkhad Abdi, que interpreta Muse, cria uma dinâmica fascinante. Abdi, em sua estreia no cinema, personifica a crueza e o desespero de um pirata que, embora cruel, reflete a realidade brutal de uma nação mergulhada no caos e na pobreza. O filme vai além de uma simples história de sobrevivência, oferecendo ao espectador uma visão mais profunda da tragédia social que alimenta a pirataria na Somália.

Ao longo do filme, Greengrass não deixa de lado o contexto sociopolítico. Os piratas não são apenas vilões unidimensionais; eles são o produto de um sistema falido, de um país destroçado por décadas de guerra civil e manipulação por líderes religiosos. Embora suas ações sejam condenáveis, é impossível não sentir uma pontada de compaixão pelos “piratas”, cuja realidade de miséria é abordada com sensibilidade. Essa camada extra de complexidade dá ao filme uma dimensão humana, transformando-o em mais do que apenas um thriller sobre pirataria moderna.

A direção de Greengrass é, como de costume, marcada por seu estilo inconfundível de câmera na mão, criando uma sensação de urgência e realismo. As cenas noturnas não são tratadas com a tradicional suavidade hollywoodiana; ao contrário, o grão presente nas imagens confere uma textura documental ao filme, aumentando a tensão e o sentimento de imersão. Outro ponto alto é o elenco de apoio, composto por atores desconhecidos, que contribui para a autenticidade da história, fazendo com que o espectador se sinta dentro daquela situação caótica e desesperadora.

A interação entre Phillips e Muse culmina em momentos de grande intensidade emocional. Phillips, apesar de sua tentativa de fuga, é inevitavelmente capturado e levado a uma pequena embarcação com os piratas. Conforme a marinha americana se aproxima e a tensão atinge o ápice, Muse se vê encurralado. A prisão de Muse e o subsequente colapso emocional de Phillips após ser resgatado formam um dos desfechos mais impactantes e realistas que o cinema recente ofereceu. O realismo com que Hanks entrega a cena final, já sem forças, é devastador e memorável.

Enquanto Muse encontra seu destino em uma prisão nos Estados Unidos, Phillips retorna à sua vida normal após um período de recuperação. O filme, em sua essência, presta homenagem não só à bravura do capitão, mas também ao espírito humano que, mesmo diante de adversidades extremas, se recusa a ser quebrado. “Capitão Phillips” é uma obra que transcende o gênero de ação, oferecendo reflexões sobre poder, sobrevivência e a complexidade das motivações humanas.

A trama pode parecer uma simples disputa entre heróis e vilões, mas Greengrass vai além, explorando o dilema moral tanto do protagonista quanto dos antagonistas. Muse, apesar de ser um criminoso, é também um reflexo das circunstâncias que o levaram ao ato de pirataria. A pobreza e a desesperança que permeiam sua vida são fatores que moldam sua existência. É essa humanidade por trás de cada personagem que faz de “Capitão Phillips” uma experiência cinematográfica profunda e envolvente.

Por fim, o filme não apenas resgata a história real de um ato de heroísmo, mas também nos lembra da fragilidade e da resiliência humanas. Phillips emerge como um símbolo de resistência, não só contra a pirataria, mas contra o caos e a brutalidade que podem surgir nas situações mais inesperadas. Ao longo de sua carreira, Greengrass construiu uma reputação de diretor capaz de transformar eventos reais em narrativas poderosas, e “Capitão Phillips” é, sem dúvida, um dos maiores exemplos desse talento.

Filme: Capitão Phillips

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2013

Gênero: Thriller/Ação

Nota: 10