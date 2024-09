O melhor filme da Netflix: a obra-prima de Steven Spielberg, com Meryl Streep e Tom Hanks, que foi indicada a 5 Oscars

A rivalidade entre meios de comunicação tem suas raízes profundas, existindo desde o nascimento da imprensa. Há pelo menos quatrocentos anos, o jornalismo se destacou como peça-chave na construção de discursos históricos, registrando eventos e combatendo abusos de poder. Sua influência na política global é indiscutível, moldando o curso dos países. Sem essa prática, o mundo estaria em um estado de ignorância, privado de informações cruciais para a evolução da sociedade.

O desejo pelo furo jornalístico é o combustível que move as redações. Informar o público é essencial, mas ser o primeiro a divulgar um fato é o que marca época. A obra de Steven Spielberg, “The Post: A Guerra Secreta”, disponível na Netflix, retrata com precisão a luta da imprensa contra a censura imposta pelo governo dos Estados Unidos, que tentou barrar a publicação de documentos confidenciais do Pentágono.

Tudo começa quando o analista militar Daniel Ellsberg fornece ao The New York Times arquivos secretos do Departamento de Defesa que expõem detalhes ocultos sobre a Guerra do Vietnã. Após a revelação inicial, o governo, alegando risco à segurança nacional, obtém uma ordem judicial que impede a continuidade das divulgações. O Times se vê obrigado a silenciar, mas o The Washington Post, liderado por Ben Bradlee (Tom Hanks) e Kay Graham (Meryl Streep), decide seguir em frente com as publicações, arriscando sua própria sobrevivência ao desafiar o poder.

A ambientação nos anos 70 é reforçada pela fotografia de Janusz Kaminski, parceiro habitual de Spielberg, que utiliza tons neutros para manter o estilo clássico da época, mas com nuances que acentuam a tensão. Momentos cruciais ganham destaque através de um jogo de luz cuidadoso e movimentos de câmera que criam um senso de urgência. Closes e planos que destacam personagens em momentos decisivos reforçam o caráter emocional da narrativa.

O roteiro de Liz Hannah e Josh Singer quase ultrapassa o limite do drama, mas é equilibrado pelas atuações impressionantes de um elenco notável, incluindo Sarah Paulson, Bob Odenkirk e Bradley Whitford, entre outros. Cada personagem ganha vida de maneira autêntica, adicionando camadas de profundidade à trama.

O filme, feito em um curto intervalo de nove meses, incluindo todo o processo de produção e edição, foi lançado em 2017, refletindo a urgência de Spielberg em inserir sua visão no debate contemporâneo sobre fake news. Esta produção reafirma a maestria do cineasta, acrescentando mais uma joia à sua prolífica carreira.

Filme: The Post: A Guerra Secreta

Direção: Steven Spielberg

Ano: 2017

Gênero: Biografia/Drama/História

Nota: 9/10