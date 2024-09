Romance histórico que acaba de estrear na Netflix é tão deslumbrante e inesquecível quanto um pôr do sol

As pessoas abastadas costumam adotar comportamentos peculiares, quase como uma forma de se distanciar das massas, das pessoas comuns que, de maneira simples, sustentam o pedestal de sucesso e admiração que os ricos habitualmente desfrutam. A verdade é que não há como garantir que as enormes fortunas permaneçam inabaláveis, e o receio de que tudo se desmorone em um instante leva esses indivíduos e seus grupos a agir com astúcia, prontos para se defender de possíveis ameaças, mesmo que isso envolva agir com uma certa dose de manipulação. Em 2019, Michael Engler trouxe à tela a magia de “Downton Abbey”, uma série que encantou o público ao longo de 52 episódios e seis temporadas. Três anos depois, Simon Curtis decidiu revitalizar a narrativa da ITV com “Downton Abbey 2: Uma Nova Era”, que nos apresenta uma fase mais otimista na vida dos aristocratas do início do século XX, agora expandindo suas experiências para a deslumbrante Riviera Francesa ou um local similar.

O aumento da riqueza muitas vezes traz consigo o peso de um maior risco de perda. Essa lógica pode parecer básica, mas as complexas dinâmicas do amor, mais do que um mero paradoxo, revelam camadas profundas para aqueles que se permitem explorar esses sentimentos, mesmo que em meio à confusão e incerteza. A forma como abordamos o amor e o desejo reflete os aspectos mais humanos e nobres da nossa existência, transformando o que parece insignificante em algo valioso, e fazendo com que descubramos partes de nós mesmos que estão escondidas e, muitas vezes, negadas. Violet Crawley, a viúva condessa e matriarca da família, recebe um presente inesperado de um antigo conhecido, um relacionamento que remonta à década de 1860: uma vasta propriedade no sul da França. Assim, os membros da família se preparam para a viagem, deixando Downton Abbey sob os cuidados de uma equipe de filmagem, acompanhados, é claro, pelos funcionários da casa. O roteiro de Julian Fellowes cuidadosamente examina essa nova atmosfera de mistério e sofisticação que recai sobre a família de Violet, trazendo referências de clássicos como “Cantando na Chuva” (1952), de Stanley Donen e Gene Kelly.

Além disso, o filme incorpora elementos da obra de Jane Austen, evidenciando segredos da aristocracia e revelando suas ansiedades mais triviais e sentimentos mais profundos, tal como Austen fez em “Orgulho e Preconceito” (1813), ao expor as utopias e desilusões que permeiam o desejo por uma sociedade verdadeiramente justa. No entanto, “Downton Abbey 2: Uma Nova Era” não se aprofunda nesse tema; ao contrário, opta por iluminar momentos de alegria como raios de sol em meio a uma névoa de incertezas. E não há sinal de que novas possibilidades estejam prestes a se desdobrar nesse novo cenário.

Filme: Downton Abbey 2: Uma Nova Era

Direção: Simon Curtis

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10