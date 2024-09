Considerada uma das 100 melhores séries da história, vencedora de 7 Emmys e aprovada em 100% no Rotten Tomatoes está no Prime Video

“Fleabag”, considerada uma das melhores séries dos últimos 10 anos, é protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, que também escreveu o roteiro a partir de um monólogo homônimo. O sucesso foi inegável, com críticas entusiasmadas e uma recepção calorosa em premiações. No Emmy Awards de 2019, a produção conquistou seis estatuetas, incluindo as de Melhor Série de Comédia e Melhor Atriz em Comédia, totalizando 11 indicações. No Globo de Ouro, não foi diferente, com Waller-Bridge levando para casa os prêmios de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical e Melhor Série de Comédia ou Musical.

Nos principais sites de crítica, o desempenho foi excepcional: a série obteve uma aprovação de 96% no Metacritic e impressionantes 100% no Rotten Tomatoes. Com apenas duas temporadas, cada uma contendo seis episódios de aproximadamente 30 minutos, “Fleabag” deixou o público ansioso por mais. No entanto, Phoebe esclareceu que a narrativa definitivamente chegou ao seu fim e passou a se dedicar a outros projetos, como “Killing Eve”, da BBC.

Uma crítica de alguns anos atrás, escrita por Patrícia Kogut elogiou a série e refletiu sobre o significado do título, que pode ser traduzido como “na lama” ou “na sarjeta”. Essa ideia captura a essência da vida da protagonista, que, embora envolta em comédia, apresenta um fundo dramático profundo. Fleabag enfrenta perdas dolorosas: a morte de sua melhor amiga e sócia, que, ao tentar chamar a atenção de um namorado, acaba morrendo de verdade, e a recente perda da mãe. Para complicar, seu pai decide se casar com uma mulher que ela detesta, interpretada pela talentosa Olivia Colman, ganhadora do Oscar e do Emmy.

O relacionamento dela com a irmã, que é seu oposto, se revela complexo, mas, no fundo, elas compartilham uma amizade genuína. Com uma cafeteria em dificuldades financeiras e uma vida amorosa conturbada, Fleabag busca relacionamentos superficiais para evitar a intimidade, utilizando o sexo como uma fuga de seus problemas reais. Na segunda temporada, um amor verdadeiro surge, mas se complica por se tratar de um padre.

Apesar de sua vida repleta de tragédias, a narrativa é permeada por um humor absurdo e inteligente, que confere à série um frescor inigualável. Um detalhe curioso é que o nome da protagonista nunca é revelado, um elemento que provoca uma conexão única com o público. Além disso, a série utiliza a técnica de “quebrar a quarta parede”, onde a personagem fala diretamente com a câmera, semelhante ao que ocorre em produções como Malcolm in the Middle e Deadpool. Essa abordagem, que exige um timing preciso, adiciona uma camada de comicidade que é fundamental para a obra.

Fleabag, portanto, não é apenas uma comédia, mas uma profunda reflexão sobre a vida, a dor e o amor, tudo isso envolto em um humor que cativa e provoca reflexões.

Série: Fleabag

Criação: Phoebe Waller-Bridge

Ano: 2016-2019

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 10