As 10 melhores séries do Amazon Prime Video em 2019

The Man in The High Castle (Frank Spotnitz e Eric Overmyer)

A série se passa em um cenário alternativo, no qual Alemanha e Japão venceram a Segunda Guerra Mundial. Com o assassinato do presidente Franklin D. Roosevelt, os Estados Unidos foram divididos: uma parte da nação é controlada pelo Grande Reich Nazista e a outra vive sob o controle do Império do Japão. Enquanto a tensão cresce entre os dois territórios, os membros da resistência lutam contra a dominação nazista.