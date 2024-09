Comédia romântica fora do convencional com Jennifer Aniston, na Netflix

Peter Bogdanovich foi um cineasta que se destacou por sua versatilidade, atuando em múltiplas funções no cinema, desde a direção até a atuação e a roteirização, em uma carreira que abrangeu mais de 60 filmes. Ele começou a se destacar como diretor no final da década de 1960, com o documentário “The Great Professional: Howard Hawks”. Um de seus últimos projetos como cineasta foi “Um Amor em Cada Esquina”, lançado em 2014, pouco antes de sua morte em 2022.

O estilo de Bogdanovich no cinema é uma mistura de tradição e sofisticação. Ele adotava uma abordagem clássica, caracterizada por um humor sutilmente cínico e trilhas sonoras influenciadas pelo jazz, tudo isso emoldurado por um retrato carinhoso da vida urbana. Apesar de ser frequentemente comparado a Woody Allen devido à sua escolha de cenários e ao tom sarcástico presente em seus filmes, Bogdanovich traz um diferencial. Seus diálogos são mais enxutos e menos fatalistas, enquanto seu humor reflete a sofisticação de comediantes icônicos como Steve Martin, resultando em uma comédia elegante e inteligente.

“Um Amor em Cada Esquina” é um claro tributo às comédias dos anos 1970, onde Nova York desempenha um papel central, não apenas como pano de fundo, mas como um personagem essencial da trama. Imogen Poots brilha no papel de Izzy, uma jovem aspirante a atriz que, enquanto busca uma chance no estrelato, trabalha como acompanhante. A vida de Izzy dá uma guinada quando um de seus clientes, o juiz Pendergast (Austin Pendleton), se apaixona por ela e contrata um detetive, Harold Fleet (George Morfogen), para segui-la. Entretanto, é seu encontro com Arnold Albertson (Owen Wilson), um diretor de teatro casado, que transforma radicalmente sua trajetória. Após uma noite juntos, Arnold presenteia Izzy com 30 mil dólares, sugerindo que ela use a quantia para mudar o rumo de sua vida.

Izzy, habituada a fazer com que seus clientes se sintam especiais, é pega de surpresa ao perceber que Arnold a fez se sentir valorizada de uma forma genuína e inesperada. No entanto, Arnold desaparece logo em seguida, deixando-a intrigada e fascinada por esse homem enigmático. O destino os reúne novamente quando Izzy participa de uma audição para uma peça da Broadway dirigida por Arnold.

A situação se complica à medida que Arnold, receoso de que sua esposa, Delta (Kathryn Hahn), descubra seu envolvimento com Izzy, tenta afastá-la da produção teatral. Porém, Joshua Fleet (Will Forte), advogado da peça, e Seth Gilbert (Rhys Ifans), assistente de Arnold, ficam imediatamente cativados pelo talento de Izzy e acreditam que ela é a escolha perfeita para o papel. A trama ganha ainda mais camadas quando outras acompanhantes que receberam ajuda financeira de Arnold aparecem, revelando segredos de seu passado e criando uma série de complicações para o diretor.

A narrativa de “Um Amor em Cada Esquina” é recheada de momentos cômicos e embaraçosos. Embora a premissa pareça simples à primeira vista, os personagens ricos em detalhes e as atuações encantadoras elevam o filme. Bogdanovich traz à tona um humor sofisticado, que, além de proporcionar diversão, também explora com delicadeza as complexidades das relações humanas, sempre mantendo um tom nostálgico, evocando a elegância do cinema clássico.

Com uma perspectiva astuta e refinada, “Um Amor em Cada Esquina” entrega uma comédia inteligente e atemporal, que não apenas entretém, mas também oferece uma reflexão sobre as nuances dos relacionamentos e as fragilidades da condição humana. Disponível na Netflix, essa obra de Bogdanovich é uma joia para quem aprecia o charme das comédias clássicas com um toque moderno.

Filme: Um Amor a Cada Esquina

Direção: Peter Bogdanovich

Ano: 2014

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8