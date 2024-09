Com Glenn Close e Owen Wilson, comédia na Netflix é filme mais adoravelmente bobo que você vai ver hoje

Com um elenco repleto de estrelas como Glenn Close, J.K. Simmons e Owen Wilson, a comédia “Correndo Atrás de um Pai”, dirigida por Lawrence Sher, aborda de forma leve e sarcástica a relevância da figura paterna na vida dos filhos. Os gêmeos Kyle e Peter, interpretados por Owen Wilson e Ed Helms, respectivamente, são um exemplo curioso de como duas vidas podem ser tão diferentes, mesmo compartilhando a mesma mãe e o mesmo útero. Peter, embora bem-sucedido em sua carreira como médico, sente-se perdido e acredita que sua falta de um pai contribui para suas inseguranças.

Divorciado e pai de Ethan, um garoto que o considera entediante, Peter se vê estagnado e sem saber como superar seus dilemas pessoais. Durante o casamento de sua mãe, Helen, que é vivida por Glenn Close, ele reencontra seu irmão Kyle, que se tornou milionário após ter sua imagem estampada em um rótulo de bebida e agora mora no Havaí. Kyle é o oposto de Peter: despreocupado e sempre buscando aproveitar a vida, ele evita se deixar abater por problemas.

Quando os irmãos descobrem que seu pai pode estar vivo, em contraste com o que Helen havia contado na infância, eles decidem embarcar em uma jornada para encontrar o homem que nunca conheceram. Inicialmente, acreditam que o ex-jogador de futebol americano Terry Bradshaw, um antigo namorado de Helen, poderia ser seu pai. Após um reencontro emocional, tanto os gêmeos quanto Bradshaw percebem que ele não pode ser seu pai, já que Helen teve um relacionamento com outro homem na época da gravidez.

A busca continua, levando os irmãos a explorar novas cidades em busca do investidor da bolsa que sua mãe conheceu. À medida que avançam nessa jornada, Peter e Kyle não apenas se reaproximam um do outro, mas também se aprofundam na história de sua mãe, descobrindo sua personalidade forte e como viveu de forma independente durante sua juventude, desafiando as normas de sua época.

“Correndo Atrás de um Pai”, disponível na Netflix, não se propõe a explorar de maneira profunda os efeitos da ausência paterna ou a carga emocional que isso pode acarretar. Contudo, o filme provoca reflexões sobre temas como parentalidade, amor, pertencimento e identidade. Com seu tom leve, a comédia consegue divertir, mesmo tratando de um assunto sensível, e apresenta atuações memoráveis que garantem risadas genuínas, tornando a experiência prazerosa, independentemente do gosto pessoal por comédias.

Filme: Correndo Atrás de um Pai

Direção: Lawrence Sher

Ano: 2017

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10