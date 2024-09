O épico de ação e fantasia que faturou 4 bilhões e já encantou 100 milhões de pessoas está na Netflix

A produção baseada em jogos eletrônicos sempre carrega consigo o desafio de agradar tanto aos fãs da obra original quanto a um público mais amplo. No caso de “Warcraft — O Primeiro Encontro de Dois Mundos”, Duncan Jones opta por manter a trama fiel ao universo do jogo, mas não sem algumas ressalvas. O diretor trabalha com cenas dramáticas que captam a atenção de quem não está familiarizado com “World of Warcraft”, sem prejudicar a essência do enredo. No entanto, a fidelidade extrema à obra original nem sempre joga a favor da narrativa. Os personagens, com destaque para os orques — criaturas inspiradas no folclore germânico e que se rebelam contra as forças do bem —, aparecem na tela com grande semelhança aos avatares projetados por Jeffrey Kaplan, Rob Pardo e Tom Chilton, principais responsáveis pelo universo virtual. Porém, a computação gráfica domina tanto o filme que acaba restando pouco espaço para que os atores brilhem em termos de interpretação. Assim, o longa se torna uma opção razoável para quem quer apenas apreciar a estética e dar um descanso aos comandos do controle.

O roteiro de Jones, em parceria com Charles Leavitt, reconhece o poder imagético da trama e entrega logo de cara o tom do filme. Na sequência inicial, uma figura solitária aparece em contraponto a um céu quase sem nuvens, sugerindo um embate recente — detalhe realçado pela excelente fotografia de Simon Duggan. Um narrador apresenta a essência da história: o confronto ancestral entre orques e humanos, guardado nas memórias mais sombrias de certos povos. A ameaça dos “inimigos ocultos”, que recorrem a uma magia verde para dominar seus adversários, é introduzida, e fica claro que uma facção chamada Vileza está por trás da corrupção que devasta Azeroth.

O enredo ganha mais força quando Jones deixa de lado o excesso de referências ao jogo e foca nos personagens centrais, como Durotan e Draka. Apesar das limitações impostas pelos figurinos volumosos, Toby Kebbell e Anna Galvin entregam atuações marcantes, especialmente nas interações mais íntimas e nas conversas sobre o futuro de seu filho, Go’el. Outras figuras, como o mago Medivh, o guerreiro Lothar e Garona Halforcen, uma mestiça orquisa, recebem mais destaque a partir do segundo ato, quando o conflito entre as forças do rei Llane Wrynn e os orques se intensifica. Mas o que mais impressiona é a promessa deixada por Go’el, abandonado como Moisés em um rio, sugerindo o surgimento de um futuro líder que pode transformar o mundo ao seu redor.

Filme: Warcraft — O Primeiro Encontro de Dois Mundos

Direção: Duncan Jones

Ano: 2016

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 7/10