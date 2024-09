Série da Netflix indicada a 4 Emmys e baseada em livro vencedor do Pulitzer que você provavelmente não assistiu

Lançada pela Netflix em 2019, a série “Inacreditável” é uma dessas joias pouco comentadas, mas de grande impacto, que muitos podem ter deixado passar despercebida. No entanto, sua relevância e as atuações de tirar o fôlego a tornam uma obra de grande valor.

Se você ainda não assistiu, saiba que esta série se torna especialmente importante em meio aos numerosos casos de vi0l3ncia s3xu4l que vieram à tona nas redes sociais, envolvendo mulheres que, em situações de vulnerabilidade, foram incapazes de reagir ou se defender de forma eficaz. “Inacreditável” traz à luz essas questões, com base em uma história real.

A trama acompanha a jornada de Marie Adler, vivida por Kaitlyn Dever. Marie, uma jovem que cresceu sem família, enfrentou inúmeros desafios enquanto passava por diferentes lares adotivos. Aos 18 anos, ela se torna vítima de um terrível crime: um estranho invade seu apartamento pela janela durante a noite, faz dela refém e a violenta.

Ao relatar o crime à polícia, em vez de receber apoio, Marie encontra descrença e desconfiança. Infelizmente, como muitas outras mulheres, ela enfrenta uma investigação mais preocupada em detectar contradições no seu relato do que em buscar justiça. O comportamento dos investigadores reflete um misto de machismo e despreparo, amplificado pelo fato de que Marie já havia enfrentado inúmeros desafios emocionais, tornando-se ainda mais vulnerável.

A cidade onde o crime ocorre não possui uma delegacia especializada em crimes sexuais, o que agrava ainda mais a situação. A reação de Marie — sem lágrimas, sem desespero aparente — é vista como um motivo de suspeita por aqueles que a cercam, inclusive suas madrinhas de lares adotivos. Sua atitude de não se deixar abalar, talvez como um mecanismo de defesa, é mal interpretada.

A pressão sobre Marie aumenta tanto por parte da polícia quanto dos assistentes sociais que a acompanhavam, a ponto de ela ser persuadida a desmentir sua história. O peso da dúvida a faz questionar sua própria memória, e Marie acaba “confessando” que tudo não passou de um sonho. Como resultado, ela é acusada de falsa denúncia, multada em 500 dólares e colocada em liberdade condicional.

Essa é apenas a primeira parte da série. Na sequência, conhecemos duas investigadoras, Karen Duvall e Grace Rasmussen, interpretadas por Merritt Wever e Toni Collette, respectivamente. As duas se encontram quando suas investigações de casos de estupro, com características semelhantes ao de Marie, se cruzam. A partir daí, as detetives percebem que estão lidando com um criminoso em série. Com o desenrolar das investigações, elas descobrem evidências que ligam o suspeito ao caso de Marie, inclusive fotos das vítimas. Entre elas, está a própria Marie. As detetives, então, entram em contato com a polícia de Lynnwood, onde ocorreu o crime inicial, com o intuito de reabrir o caso e buscar justiça para a jovem, que foi tão humilhada e desacreditada.

Assistir a “Inacreditável” é uma experiência tocante, especialmente para mulheres, pois aborda uma realidade dolorosa que muitas já viram de perto, seja através de relatos de amigas, familiares ou mesmo nas redes sociais e noticiários. A série é baseada no livro “Falsa Acusação: Uma História Verdadeira”, dos jornalistas Ken Armstrong e T. Christian Miller, que investigaram o caso real e ganharam o prêmio Pulitzer pelo trabalho. Além de ter sido indicada a quatro Globos de Ouro, “Inacreditável” conta com um elenco de peso e entrega uma narrativa densa e provocativa que desafia o espectador a refletir sobre a injustiça e o trauma enfrentado por tantas mulheres.

Série: Inacreditável

Criação: Susannah Grant, Michael Chabon e Ayelet Waldman

Ano: 2019

Gênero: Crime/Drama

Nota: 9