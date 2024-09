A experiência cinematográfica definitiva de 2024 está no canal Max

Denis Villeneuve se propõe a superar suas próprias realizações a cada nova obra. Em “Duna: Parte Um” (2021), o cineasta trouxe uma nova perspectiva para a célebre saga de ficção científica de Frank Herbert, que teve sua primeira adaptação em 1984, dirigida por David Lynch. Villeneuve optou por evitar as peculiaridades e excentricidades do filme anterior, entregando um espetáculo audiovisual que aproveita ao máximo as inovações tecnológicas deste século.

Agora, com “Duna: Parte Dois”, a jornada do jovem Paul Atreides continua em meio a uma profunda transformação física e espiritual. Esta nova fase reforça a beleza peculiar do primeiro longa, enquanto permite que o protagonista, interpretado por Timothée Chalamet, demonstre sua maturidade. O roteiro, co-escrito por Villeneuve e Jon Spaihts, foca na força e nas vulnerabilidades de Paul, que se vê confrontado com sua natureza, dividida entre a busca por justiça e a realidade de um mundo em constante conflito. Sua espada se torna uma extensão de seu ser, e Chalamet se destaca ao oscilar entre momentos de ação intensa e sutilezas emocionais, solidificando sua trajetória como ator.

O público é novamente transportado para Arrakis, um planeta de tonalidades avermelhadas, cuja única riqueza é a especiaria, protegida por imensos vermes que se tornam ameaças a qualquer perturbação. Os habitantes locais são oprimidos por tiranos que exploram seus recursos sem que haja um herói disposto a se erguer contra essa tirania. Isso muda com a ascensão de Paul, que se autoproclama messias e se rebela contra os usurpadores de seu povo, os Fremen.

Villeneuve também revisita eventos de “Duna: Parte Um”, como o funeral de Jamis, um líder da tribo rival interpretado por Babs Olusanmokun. Após vencer um combate decisivo, Paul assume o lugar do adversário, surpreendendo sua mãe, Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson. Ambos são levados a uma vida nômade repleta de desafios, mesclando estoicismo e práticas místicas. O diretor enfatiza a importância das especiarias, que amplificam a percepção humana e são guardadas pelos gigantescos vermes que protegem seu território.

No clímax de “Duna: Parte Dois”, o filme se reconecta à obra de Herbert, utilizando elementos provocativos do autor. A cinematografia de Greig Fraser, que já foi laureada com o Oscar, capta de forma impressionante as cores quentes do céu de Arrakis, além de apresentar cenas impactantes em preto e branco durante uma batalha no estilo de arena, protagonizada por Feyd-Rautha, interpretado por Austin Butler, que traz uma performance surpreendentemente vilanesca, superando a interpretação de Javier Bardem como o escorregadio Stilgar. Ao longo da narrativa, Paul Atreides se dá conta de que sua vida está prestes a se complicar ainda mais, uma certeza que Villeneuve promete explorar em “Duna: Parte Três”.

Filme: Duna: Parte Dois

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Aventura/Drama

Nota: 9/10