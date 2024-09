Comédia romântica da Netflix é a história de amor mais deliciosa dos últimos 12 meses

A complexidade dos desencontros amorosos pode ser abordada de diversas maneiras, e Alauda Ruiz de Azúa opta por um caminho que incorpora elementos do realismo mágico. Em “Amor ao Primeiro Beijo”, a narrativa é impulsionada pelos dons sobrenaturais de um protagonista que vive em um mundo onde a lógica cartesiana parece insuficiente para explicar as dinâmicas emocionais. A diretora utiliza essa metáfora para questionar a natureza das relações que formamos ao longo da vida, ressaltando como elas se tornam cada vez mais cruciais à medida que a trama se desenrola. Este filme, que rendeu a Azúa o prêmio Feroz de 2023 por Melhor Roteiro e uma indicação ao Goya de Melhor Novo Diretor e Roteiro Original por “Canção de Ninar” (2022), continua a explorar os obstáculos que dificultam uma existência harmoniosa, refletindo sobre a incerteza do desejo humano e as inevitáveis escolhas erradas que o caracterizam.

Na cena inicial, um grupo de jovens se reúne em uma boate iluminada por tons vermelhos, capturados com maestria pela cinematografia de Sergi Gallardo. O protagonista, Javier, interpretado por Álvaro Cervantes, inicia uma discussão sobre beijos e suas variadas maneiras de serem dados. No entanto, o roteiro, escrito por Adolfo Valor e Cristóbal Garrido, subverte essa imagem de conquistador ao revelar a estranha habilidade que Javier possui, conferida por uma força misteriosa — mais angustiante do que benéfica, já que ele logo percebe que a felicidade com a mulher que conheceu é uma ilusão. Um flashback transporta o público a duas décadas atrás, onde vemos um jovem Javier, já atraente para o sexo oposto, mas ainda sem perceber a inadequação de seus poderes. Ele se torna um editor e aspirante a agente literário, uma subtrama que se entrelaça com o enredo principal e que, sem dúvida, representa um dos pontos altos do filme. Azúa investiga as desilusões amorosas, tanto involuntárias quanto conscientes, do anti-herói, utilizando suas experiências de vida como pano de fundo. Em uma cena significativa, ele se depara com Sonsoles Duran, uma escritora em declínio interpretada por Fabia Castro, onde discutem “Fogo Pálido” (1962), uma obra que mescla poema e ensaio de Vladimir Nabokov e David Foster Wallace, um escritor emblemático do jornalismo gonzo no final do século XX. Contudo, essa relação não será a salvação que Javier busca.

A amizade que mantém com o personagem de Gorka Otxoa se dissolve, e qualquer possibilidade de felicidade torna-se uma ilusão doce, consequência de sua insistência em seguir uma lógica que se revela fantasiosa. Javier parece não ser digno do amor persistente de Lucía, interpretada por Silvia Alonso. Entretanto, como é sabido, o amor opera em esferas além da razão; o coração possui motivações que a própria razão não apenas ignora, mas muitas vezes ridiculariza aqueles que ousam afirmar compreendê-las.

Filme: Amor ao Primeiro Beijo

Direção: Alauda Ruiz de Azúa

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10