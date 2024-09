Um dos filmes mais aguardados de 2024, de Richard Linklater e com Glen Powell, acaba de chegar ao Prime Video

Para demonstrar que nem toda obra de Richard Linklater é uma obra-prima, “Assassino por Acaso” entrega entretenimento, mas sem atingir a genialidade usual do cineasta. Com roteiro coescrito pelo protagonista Glen Powell, o filme é baseado em um artigo de não-ficção escrito por Skip Hollandsworth, publicado no “Texas Monthly”, que narra a história real de Gary Johnson, um professor de colégio entediado com sua rotina monótona, que passa a fazer bicos para a polícia.

Sua função consiste basicamente em se passar por um assassino de aluguel, encontrar-se com potenciais contratantes, registrar as confissões e facilitar a prisão dessas pessoas. No total, o verdadeiro Gary ajudou as autoridades a capturar pelo menos 60 indivíduos interessados em executar rivais, familiares, clientes, entre outros. O enredo, naturalmente, cria uma dramatização fictícia quando o personagem de Gary, interpretado por Powell, se depara com Madison (Adria Arjona), uma esposa em situação de abuso que deseja matar o marido.

Para evitar que ela cometa um crime, Gary, que se apresenta como o assassino profissional Ron, a convence a usar o dinheiro que pagaria pelo assassinato para recomeçar sua vida longe do marido abusivo. Madison segue seus conselhos, e algum tempo depois, os dois se reencontram.

Agora, livre de um casamento com um homem violento, Madison se envolve romanticamente com Gary, embora acredite estar se relacionando com Ron, o assassino fictício. Esse romance perigoso e secreto torna a situação ainda mais atrativa. Enquanto Ron vive como um suposto assassino de aluguel; Madison é uma mulher disposta a contratar alguém para cometer matar o homem com quem está saindo. Essa dinâmica cria uma tensão sedutora entre os dois, pois o relacionamento parece arriscado para ambos.

Eles continuam a se ver até que, certa noite, Madison e Ron encontram o ex-marido dela na saída de uma boate. Ciumento e agressivo, ele parte para cima dos dois, e Ron saca uma arma para afastá-lo. Pouco tempo depois, o ex-marido de Madison tenta contratar Ron para matar sua ex-mulher, sem saber, é claro, que ele é o novo namorado de Madison, pois não vê seu rosto durante a negociação.

A trama se complica ainda mais quando o ex-marido de Madison aparece morto, e os principais suspeitos são Ron (ou Gary) e Madison. Agora, eles precisam elaborar um álibi convincente para provar sua inocência, mas uma série de eventos absurdos e situações caóticas tornam essa tarefa cada vez mais difícil.

“Assassino por Acaso” foi gravado em apenas um mês em Nova Orleans, apesar de a história original tenha se passado no Texas. Richard Linklater chegou a consultar o verdadeiro Gary Johnson para o filme, embora eles só tenham se conhecido por telefone. Johnson faleceu antes do lançamento e nunca teve a oportunidade de assistir à adaptação de sua história.

Com uma pegada que lembra filmes como “Aliados” ou “Sr. e Sra. Smith”, este thriller policial com toques de comédia apresenta uma química envolvente entre os protagonistas e uma trama divertida e improvável. Embora esteja longe de ser o melhor filme de Linklater, é uma prova de que mesmo grandes diretores têm produções que não alcançam a perfeição o tempo todo.

Filme: Assassino por Acaso

Direção: Richard Linklater

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Crime/Romance

Nota: 8