Último dia para assistir na Netflix a obra-prima de Richard Linklater e dos mais belos filmes da história do cinema

“Boyhood: Da Infância à Juventude” desafia o tempo, exibindo a transformação de um garoto de seis anos em um homem adulto em menos de três horas. Esta façanha cinematográfica de Richard Linklater, realizada com um orçamento de US$ 4 milhões e doze anos de trabalho dedicado, fascina os espectadores. Linklater, reconhecido por desafiar o tempo em filmes como “Antes do Amanhecer” (1995) e suas sequências, empreendeu mais uma vez um projeto monumental, marcado pela passagem dos anos. Ellar Coltrane, protagonista de “Boyhood”, aceitou o desafio de documentar sua vida — tanto seus triunfos quanto suas lutas — filmando mais de um mês por ano até que Linklater julgasse o material suficiente. Este compromisso exigiu de Coltrane sacrifícios como despedir-se de momentos de lazer, ajustar horários de sono e até faltar aulas. À medida que amadurecia, Coltrane percebeu a responsabilidade e a dádiva dessa experiência.

O trabalho de Linklater, apesar de revolucionário em formato, não é fundamentalmente novo em conteúdo. Temas como conflitos familiares, divórcio, distanciamento entre pais e filhos, tentativas de reconciliação e a rebeldia adolescente já foram abordados em produções como “Fanny e Alexander” (1982) e “Cenas de um Casamento” (1974) de Ingmar Bergman, “Éramos Seis” (1994) de Nilton Travesso, e “Anna Kariênina” (1877) de Liev Tolstói. A contribuição única de “Boyhood” é apresentar essas questões cotidianas, mas fundamentais, com uma nova roupagem cinematográfica.

O personagem de Coltrane, Mason, avança através do tempo sem aviso prévio ao público, uma das singularidades do roteiro. O comprometimento de Ethan Hawke e Patricia Arquette, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação de Olivia, em retratar a passagem do tempo de forma realista, traz um certo conforto aos espectadores. A transformação gradual de Coltrane de garoto para homem, ao enfrentar as reviravoltas da vida adulta, é um legado valioso do cinema para a humanidade. Embora a duração do filme possa ser um desafio, a rica narrativa, a atenção aos detalhes da cultura pop e a trilha sonora impecável tornam a experiência memorável. “Boyhood” é uma viagem no tempo inigualável, onde o tempo passa, mas as memórias permanecem.

Filme: Boyhood: Da Infância à Juventude

Direção: Richard Linklater

Ano: 2014

Gêneros: Drama/Coming-of-age

Nota: 10