Engraçadíssima e picante: a comédia proibida para menores de 18 que vai te fazer rir até doer a barriga, na Netflix

Poucas pessoas sabem, mas Seth Rogen é casado com a atriz e cineasta Lauren Miller, que coescreveu e protagonizou “Ligue Para Se Divertir” (“For a Good Time, Call…”), uma comédia dirigida por Jamie Travis e lançada em 2012. O elenco do filme inclui também Ari Graynor, Justin Long e até mesmo Seth Rogen faz uma aparição especial.

O roteiro, leve e repleto de clichês típicos de uma boa comédia de conforto, gira em torno de Katie (Lauren Miller), uma jovem desempregada e filha de pais ricos, que há dois anos mora com o namorado, Charlie (James Wolk), em um apartamento em Nova York. Quando Charlie decide embarcar em uma viagem solitária para a Itália para refletir sobre seu futuro, fica claro que ele não pretende levar Lauren com ele. Ele ressalta que o relacionamento está monótono e sem emoção, e que busca novidades e emoções. Lauren, portanto, se vê forçada a deixar o apartamento, mas não tem dinheiro suficiente para alugar um novo lugar.

É nesse cenário que seu amigo Jesse (Justin Long) aparece com uma sugestão um tanto controversa. Em outro apartamento grande e atraente na cidade, mora Katie (Ari Graynor), que herdou o imóvel de sua avó, mas está prestes a ser despejada devido à hipoteca, pois não consegue arcar com os custos. Ela precisa desocupar o lugar ou encontrar uma colega de quarto que possa pagar o aluguel para evitar a perda do apartamento. Jesse, que conhece ambas, decide juntá-las.

O problema é que, anos atrás, elas se conheceram em uma festa e a experiência foi extremamente desagradável. A noite terminou mal quando Lauren deu uma carona a Katie bêbada, que fez xixi em seu carro e acabou sendo expulsa no meio da rua de madrugada. Desde então, as duas não se falaram até esse momento crucial em que Jesse acredita que elas precisam uma da outra. Após convencer ambas a se tolerarem, Lauren se muda para o apartamento de Katie.

Apesar do estranhamento inicial, elas começam a desenvolver uma amizade genuína. Além disso, decidem abrir um negócio juntas. Katie, que ganha algum dinheiro com telesexo, une suas forças com o espírito empreendedor de Lauren para tornar o negócio mais lucrativo. As coisas vão de vento em popa, e elas começam a ganhar uma boa quantia com o telesexo. A amizade também se fortalece a cada dia, até que Lauren finalmente recebe uma proposta para o emprego dos seus sonhos.

Com os negócios em risco, a amizade também é colocada à prova, e é necessário um pouco de boa vontade e sororidade para manter os laços.

“Ligue Para Se Divertir” é um filme para adultos, com cenas e diálogos que podem não ser apropriados para todos, mas que proporciona diversão e alívio mental. Com piadas leves e uma reflexão sobre a importância das amizades femininas, o longa-metragem oferece uma experiência divertida e descomplicada.

Filme: Para Se Divertir, Ligue

Direção: James Travis

Ano: 2012

Gênero: Comédia

Nota: 8