Você vai querer ficar em casa para assistir: a melhor comédia de ação policial de 2024 chegou à Netflix.

Divertir-se é importante e fazer o que se gosta é um atalho seguro para a felicidade serena e duradoura. Talvez seja isso o que falta à polícia, conforme se assiste já no prólogo de “O Agente Faixa-Preta”, uma comédia policial cheia de ação como só mesmo os sul-coreanos sabem fazer. Kim Joo-hwan instiga em seu personagem central um espírito justiceiro que parece ter sido feito sob medida para um ator capaz de, quase de uma só vez, interpretar, correr, saltar e, claro, que aparente gozar de intimidade com socos e chutes precisos. Lee Jung-do, o herói vivido por Kim Woo-bin, está convencido de que tem de dançar conforme a música desafinada da bandidagem, e vai se mostrando cada vez mais incisivo quanto ao êxito de cada passo. O roteiro do diretor é para Kim feito uma imensa tela em branco, na qual o ator pode deitar cores ora suaves, ora berrantes, tudo com o propósito de fazer com que o público siga o exemplo de Jung-do e também se divirta.

Homens comuns enfrentam situações que demandam-lhes uma dose generosa de alheamento. Por estarem sempre se cercando de todos os cuidados para que nada fuja ao esperado, no momento em que se veem diante de uma grande reviravolta do destino, ainda que tudo possa tornar ao ponto inicial não muito tempo depois, nunca se perdem de si mesmos e acabam optando pela cautela, o que, em dadas circunstâncias, acaba sendo uma maldição. Jung-do é um homem comum com muitas habilidades, e uma delas o leva de um esportista aplicado, primeiro lugar no torneio para mudança de faixa no judô, ao cobiçado posto enunciado no título, um auxiliar das autoridades na observância das normas para a liberdade condicional de traficantes, estelionatários, assaltantes e pedófilos, este último um tópico em que Kim Joo-hwan entra com afinco, mas sem botar o pé na porta. Um incidente de queJung-do toma parte meio por acaso, envolvendo um ex-presidiário violento, que fora solto mediante o uso de tornozeleira eletrônica, e um policial, o promove de entregador do Poderoso Frango, o restaurante do pai, a um aprendiz de tira, quando passa a trabalhar com Kim Seon-min, um investigador mais velho e coxo. E então o filme vai longe.

Kim Joo-hwan aposta na parceria entre Kim Woo-bin e Kim Seong-gyoon em 90% dos 108 minutos de “O Agente Faixa-Preta”, até que a temperatura sobe bruscamente e o diretor chega aonde queria desde o princípio. Quando um abusador de crianças que oferece dez milhões de wons por dez minutos de vídeo com menores em situações degradantes ganha as ruas, Jung-do mostra, afinal, a que veio e as cenas com Lee Hyun-geol coroam aquele desejo oculto de Kim Joo-hwan de cutucar uma chaga que nunca se fecha mesmo numa das sociedades mais civilizadas do globo. Um legítimo golpe de mestre.

Filme: O Agente Faixa-Preta

Direção: Kim Joo-hwan

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8/10