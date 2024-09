Épico que levou 200 milhões de espectadores aos cinemas do mundo todo e conquistou 4 Oscars, no Prime Video

J.R.R. Tolkien deixou um impacto profundo e duradouro na cultura, literatura e no meio acadêmico. Celebrado como um dos maiores autores do gênero fantasia, suas obras, especialmente as ambientadas na Terra-Média, ainda ressoam profundamente entre leitores de várias gerações. Seu mundo mitológico é ricamente inspirado por lendas nórdicas, anglo-saxônicas e celtas, apresentando uma complexidade rara e uma profundidade de conhecimento que poucas criações literárias podem igualar.

Uma das características mais marcantes de sua obra-prima, “O Senhor dos Anéis”, é a vasta gama de nuances que a compõem. Em meio a belas histórias de amizade e amor, que exploram o cotidiano tranquilo e bucólico dos hobbits e o ambiente sublime dos elfos, emergem também temas sombrios, como a crueldade dos orcs e a desolação de Mordor. Embora muitos associem fantasia a narrativas infantis, o universo de Tolkien é inegavelmente denso e cheio de camadas, indo muito além de um simples entretenimento para crianças.

Quando se fala em adaptações de suas obras, a versão cinematográfica de Peter Jackson de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” é, sem dúvida, a mais notável. Lançado como parte de uma trilogia, o filme não apenas redefiniu a forma como o público global via as criações de Tolkien, mas também mudou os rumos do cinema de fantasia. Com um orçamento de aproximadamente 93 milhões de reais, o filme trouxe inovações tecnológicas que elevaram o padrão dos efeitos visuais e de animação da época. Comparativamente, muitas produções contemporâneas de streaming, que gastam cifras muito maiores, não conseguem alcançar o mesmo nível de qualidade visual que Jackson e sua equipe atingiram.

O investimento valeu cada centavo. “A Sociedade do Anel” arrecadou 888 milhões de dólares mundialmente, algo em torno de 4 bilhões de reais, e foi indicado a mais de 250 prêmios, vencendo 125 deles, incluindo quatro Oscars: Melhor Fotografia, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Canção Original e Melhor Maquiagem.

O filme, com suas três horas de duração, é uma tentativa fiel de trazer à tela a saga de Frodo Bolseiro. Frodo, um jovem hobbit, herda a missão de seu tio, Bilbo, de entregar o Anel de Sauron a Elrond, um líder élfico da Terra-Média. Este anel é o último remanescente de uma aliança antiga entre elfos, anões e homens, que, sem que soubessem, fazia parte de um plano maligno arquitetado por Sauron para dominar todos os seres da Terra-Média. Foram forjados três anéis para os elfos, sete para os anões e nove para os humanos, mas o anel de Sauron tinha o poder de controlar todos os outros.

A ambição de Sauron era subjugar a Terra-Média, mas ele foi aparentemente derrotado por Isildur durante uma grande batalha. Embora Sauron tenha perdido sua forma física, seu espírito persistiu através do anel, que corrompe aqueles que o tocam, explorando suas fraquezas internas. O próprio Isildur foi seduzido pelo poder do anel. Gollum, por outro lado, guardou o anel nas sombras por anos, até que ele finalmente caiu nas mãos de Bilbo. Agora, a tarefa de destruí-lo recai sobre Frodo, que deve levá-lo até a Montanha da Perdição, o único lugar onde o anel pode ser destruído.

A jornada, no entanto, é perigosa demais para Frodo enfrentar sozinho. Durante uma reunião com os líderes da Terra-Média, é decidido que ele será acompanhado por uma companhia de sete guerreiros. Esses protetores são Samwise, Pippin e Merry, os três amigos hobbits de Frodo, além de Gimli, o anão; Legolas, o elfo; Aragorn, o herdeiro de Isildur; e Boromir, o guerreiro de Gondor.

Ao longo da jornada, muitos, inclusive os próprios companheiros de Frodo, são tentados pelo poder do anel, o que coloca a vida do hobbit em constante perigo. Além disso, os orcs, servos de Sauron, seguem no encalço da comitiva, determinados a impedir que o anel seja destruído, já que seu mestre ainda busca usá-lo para reassumir o controle sobre a Terra-Média.

Visualmente, “A Sociedade do Anel” é uma obra-prima. A fotografia imersiva e os efeitos especiais transportam o público para dentro da Terra-Média de uma forma visceral. O elenco, composto por atores renomados como Elijah Wood, Sean Bean, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Cate Blanchett, Ian McKellen e Christopher Lee, é uma das grandes forças do filme. Curiosamente, Lee foi o único do elenco a ter conhecido Tolkien pessoalmente, um detalhe fascinante para os fãs do autor.

A trilogia dirigida por Peter Jackson tornou-se um marco definitivo do gênero fantasia, oferecendo uma combinação incomparável de narrativa visual, efeitos e caracterização. Suas adaptações não apenas trouxeram uma nova vida às obras de Tolkien, mas também definiram um novo padrão para filmes de grande escala, solidificando o legado tanto do diretor quanto do autor no imaginário coletivo.

Filme: O Senhor dos Aneis – A Sociedade do Anel

Direção: Peter Jackson

Ano: 2001

Gênero: Aventura/Épico/Fantasia

Nota: 10