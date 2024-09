A melhor comédia romântica que você verá na Netflix, baseada no best-seller de Katherine Center

Ellie Kemper é uma atriz e comediante renomada, amplamente reconhecida por sua atuação na icônica série “The Office”. Desde então, ela tem brilhado em outros projetos de destaque, como os filmes “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, além de protagonizar a aclamada série“Unbreakable Kimmy Schmidt”. Em sua mais recente participação, no filme “Felicidade para Principiantes”, dirigido e coescrito por Vicky Wight, baseado no trabalho de Katherine Center, Kemper nos apresenta uma encantadora comédia romântica que merece nossa atenção e nosso tempo.

A narrativa gira em torno de recomeços, autodescoberta, felicidade e, claro, uma nova chance para o amor. Helen, interpretada por Kemper, é uma professora metódica que sempre seguiu as regras impostas pela sociedade. No entanto, após um doloroso divórcio que já dura mais de um ano, ela ainda se sente emocionalmente presa ao passado e distante de si mesma. Sentindo-se insatisfeita, insegura e sem coragem para avançar, Helen decide embarcar em uma jornada para se reconectar consigo e encontrar uma nova fonte de felicidade e realização pessoal.

Essa busca pela renovação a leva a se inscrever no programa “Aventura de uma Vida”, um desafio de caminhada pela famosa Trilha dos Apalaches, onde ela e outros novatos aprenderão a lidar com a natureza e as exigências da vida ao ar livre. Nesse cenário, Helen encontra um grupo peculiar de participantes, incluindo o jovem e idealista guia Beckett (interpretado por Ben Cook), que exibe um fervor anticapitalista e ambientalista. Os colegas de caminhada incluem figuras igualmente excêntricas: Windy (Shayvawn Webster), Kaylee (Gus Birney), Sue (Julia Shiplett) e Mason (Esteban Benito). Um personagem de destaque adicional é Jake (Luke Grimes), o melhor amigo do irmão mais novo de Helen, que inesperadamente também participa da aventura.

Jake, que outrora foi médico, abandonou sua carreira por razões inicialmente desconhecidas. Para Helen, ele é apenas mais um jovem sem direção, semelhante ao que ela pensa sobre seu próprio irmão. Para agravar sua impressão, Jake logo atrai a atenção de Windy, que não o deixa em paz ao longo de toda a jornada. A caminhada de Helen começa de forma desastrosa, quando ela tropeça e machuca o joelho ao tentar ajustar sua mochila, o que acaba atrasando o grupo. Os demais membros rapidamente a veem como um fardo. No entanto, à medida que a caminhada avança, Helen começa a mostrar suas capacidades e, gradualmente, constrói uma relação mais amigável com seus colegas.

Enquanto o grupo enfrenta desafios tanto cômicos quanto perigosos, Helen e Jake começam a desenvolver uma conexão mais profunda. Confidências são compartilhadas, e o início de um romance entre os dois é inevitável. Aos poucos, o público também descobre o real motivo pelo qual Jake decidiu participar dessa aventura.

O roteiro de Vicky Wight e Katherine Center oferece uma mistura equilibrada de humor leve e momentos de reflexão, resultando em um filme que, de maneira sutil, faz o espectador se sentir confortável e envolvido na trama. A história traz uma sensação de tranquilidade e esperança, especialmente ao acompanhar a jornada de Helen, uma personagem que reflete dilemas comuns que muitos de nós enfrentamos em algum ponto da vida. Sua decisão de embarcar nessa aventura representa sua resistência diante das dificuldades, uma luta contra a apatia e a estagnação emocional.

Ellie Kemper brilha ao dar vida a Helen, imprimindo à personagem uma energia vibrante e cativante. Luke Grimes, por sua vez, consegue transmitir com delicadeza a ternura e o cuidado de Jake, transformando a relação dos dois em algo que é um verdadeiro deleite de assistir. A química entre Kemper e Grimes é palpável, e o romance que floresce entre seus personagens é daqueles que nos fazem torcer e nos manter envolvidos até o desfecho.

Filme: Felicidade para Principiantes

Direção: Vicky Wight

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/10