Baseado em história real, filme fofinho e inspirador com Al Pacino é remédio contra o desânimo e a solidão, na Netflix

Com uma carreira notável como roteirista, Dan Fogelman, conhecido por seu trabalho em sucessos como “Carros”, “Enrolados” e “Amor a Toda Prova”, fez poucas incursões na direção, sendo “Não Olhe Para Trás” de 2015 sua estreia na direção de longas-metragens. Este filme, estrelado por Al Pacino e Christopher Plummer, é um testemunho da criatividade e visão de Fogelman como cineasta.

Inspirado pela história real de Steve Tilston, que recebeu uma carta de John Lennon 34 anos após ela ter sido escrita, Fogelman construiu a trama de “Não Olhe Para Trás” em torno de Danny Collins (interpretado por Pacino), um músico que alcançou grande sucesso nos anos 1970, mas nunca conseguiu realizar seus próprios sonhos criativos. A narrativa se desenrola quando Collins, após ganhar de presente uma carta de John Lennon de seu agente Frank Grubman (Plummer), decide mudar sua vida e buscar um caminho mais autêntico e autoral.

Danny Collins decide transformar sua carreira, abandonando vícios e superficialidades que o distraíram ao longo dos anos. Em uma busca para se reconectar com seu filho, Tom Donnelly (Bobby Cannavale), nascido de um encontro casual com uma fã, Danny se vê desafiado a reconciliar seu passado com o presente. Tom, que vive uma vida simples em New Jersey com sua esposa Samantha (Jennifer Garner) e enfrenta suas próprias lutas, não está disposto a aceitar a presença de Danny em sua vida.

Enquanto tenta se aproximar de Tom e reconquistar seu lugar na vida de sua família, Danny se hospeda em um hotel dirigido por Mary Sinclair (Annette Bening), com quem começa um romance. Determinado a reescrever sua história, Danny volta a compor e planeja apresentar sua nova música em um show futuro.

“Não Olhe Para Trás” é um filme que mistura momentos de comédia e drama com uma abordagem envolvente e reflexiva sobre o que realmente importa na vida. A atuação de Al Pacino adiciona um toque irreverente e encantador ao filme, e a trilha sonora, predominantemente composta por canções de John Lennon, enriquece ainda mais a experiência cinematográfica. A jornada de Danny Collins para a redenção é apresentada com humor e emoção, tornando o filme uma celebração de transformação pessoal e segundas chances.

Filme: Não Olhe para Trás

Direção: Dan Fogelman

Ano: 2015

Gênero: Comédia/Drama/Musical

Nota: 9/10