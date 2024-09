Uma terapia para o espírito: comédia na Netflix vai acalmar sua alma e melhorar o seu dia instantaneamente

Emily Martin, aos sete anos, viveu seu primeiro momento de glória diante de uma plateia, arrancando risos durante uma apresentação escolar. Vestida de vaquinha, pronunciou com perfeição as palavras que tanto se esforçou para memorizar. O riso inesperado da plateia foi seu primeiro contato com o impacto que poderia causar em outras pessoas, mesmo que sem intenção. Mas, como acontece a todos, a infância passa e o mundo adulto revela-se um terreno menos previsível e muito mais duro.

Agora adulta, Emily segue encantando com sua naturalidade e humor, mas sua trajetória está longe de ser suave. Entre fracassos profissionais e dores que só a vida madura pode proporcionar, ela tenta viver conforme suas próprias expectativas, embora a realidade não colabore. Dentro desse turbilhão, “Mr. Roosevelt” narra sua jornada ao lado de figuras peculiares que marcam seu caminho, entre eles o gato que dá nome à trama, numa obra conduzida com sensibilidade por Noël Wells. O filme é uma teia de emoções e reflexões, onde luto, alegrias e os contrastes da vida se misturam com uma graça crua e tocante.

Mesmo que Emily flerte com o mundo do humor em Los Angeles, ela não se considera uma artista. Seus vídeos virais não lhe trouxeram retorno financeiro, e as audições, apesar de mostrarem seu talento que varia entre Holly Hunter e Kristen Wiig, parecem não abrir portas. A lembrança de Austin, sua cidade natal, começa a ressurgir em sua mente, revelando um passado não resolvido. E quando recebe a notícia de que Mr. Roosevelt está à beira da morte, não hesita em voltar para a cidade que deixou sem pensar muito no que significava.

Ao retornar, Emily é confrontada com realidades que preferiria ignorar. O ex-namorado Eric, que não a esperou, agora divide sua vida com outra mulher, e o reencontro traz à tona feridas abertas e desconfortos. A sensação de que o tempo pararia em sua ausência desmorona, e ela precisa encarar uma nova dinâmica. A diretora captura essa fragilidade emocional da personagem, levando-a a um percurso de autodescoberta, onde a ajuda de Jen, uma amiga direta e sem rodeios, proporciona uma nova perspectiva. O filme, assim, revela-se como uma história sobre amadurecimento e as dores de crescer, um retrato honesto e perspicaz da vida adulta.

Filme: Mr. Roosevelt

Direção: Noël Wells

Ano: 2017

Gêneros: Comédia

Nota: 9/10