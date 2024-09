Filme com Keanu Reeves e Ana de Armas, na Netflix, vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Não é exagero afirmar que o cuidado ao lidar com desconhecidos deve ser uma regra universal, válida para qualquer idade e contexto. Este conceito é explorado com precisão em “Bata Antes de Entrar”, uma produção dirigida por Eli Roth, que expõe a vulnerabilidade de um homem dedicado à família quando se vê isolado durante um fim de semana. A trama se desenrola como um suspense, intensificando-se à medida que o enredo revela o lado obscuro de personagens que inicialmente parecem inofensivos.

Evan, um arquiteto focado em sua carreira e sua vida familiar, encontra-se nessa posição precária. Com a casa vazia após a viagem de sua esposa e filhos, ele decide aproveitar o tempo para relaxar e revisitar lembranças de seu passado, assim como retomar antigos passatempos. Entretanto, seus planos são interrompidos pela chegada inesperada de duas jovens encharcadas pela chuva. A trama, que começa com uma situação aparentemente simples e rotineira, logo se transforma em um complexo jogo psicológico, marcado por reviravoltas inesperadas.

O diretor manipula de maneira habilidosa as expectativas do público, especialmente ao introduzir as personagens Bel e Genesis. O comportamento inicial das duas sugere ingenuidade, mas conforme a história avança, fica claro que suas intenções são tudo, menos inocentes. O que parecia ser um gesto de hospitalidade de Evan se transforma em uma armadilha que desencadeia uma sequência de eventos devastadores. A interação entre o protagonista e as jovens antagonistas explora não apenas o suspense, mas também nuances de tensão sexual e psicológica, levando a dilemas que desafiam tanto a ética dos personagens quanto a percepção do espectador.

Com “Bata Antes de Entrar”, Eli Roth constrói uma narrativa que vai além do terror convencional, ao abordar questões sobre a segurança pessoal e como a confiança pode ser facilmente manipulada. Conhecido por trabalhos anteriores como “O Albergue”, Roth opta aqui por uma abordagem mais contida, porém não menos perturbadora. O filme sugere que o verdadeiro perigo pode estar à espreita em situações comuns, mostrando que, por trás de uma aparente gentileza, pode se esconder o caos, transformando o altruísmo em uma via para a própria ruína.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Terror

Nota: 9/10