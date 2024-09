Deliciosamente boba, comédia romântica na Netflix, com Jennifer Aniston, vai melhorar instantaneamente seu humor

O filme “Esposa de Mentirinha” é apenas mais uma das várias colaborações bem-sucedidas entre o diretor Dennis Dugan e Adam Sandler. A dupla já trabalhou junta em produções como “Um Maluco no Golfe”, “Zohan: O Agente Bom de Corte” e “O Paizão”, que seguem a mesma linha de comédias leves e despretensiosas. Sandler, por sua vez, também tem uma relação de longa data com Jennifer Aniston, com quem contracenou em filmes como “Mistério no Mediterrâneo” e “Mistério em Paris”. A amizade entre os dois atores precede a fama, mas “Esposa de Mentirinha” marcou a primeira vez em que atuaram juntos em um longa-metragem.

Na trama, Adam Sandler interpreta Danny, um cirurgião plástico de sucesso que, ao longo da vida, usou um truque curioso para atrair mulheres. Rejeitado durante a juventude por conta de sua aparência, ele descobre que fingir ser casado o torna mais atraente para as mulheres. A partir disso, ele passa a usar uma aliança falsa e inventar histórias sobre um casamento fracassado, estratégia que mantém por 20 anos para conquistar mulheres mais jovens. Tudo parece correr bem até ele conhecer Palmer, uma bela professora de matemática interpretada por Brooklyn Decker, com quem sente uma conexão real. No entanto, ao descobrir a aliança no bolso de Danny, Palmer o confronta e se afasta, acreditando que ele é realmente casado.

Desesperado para reconquistar Palmer, Danny decide continuar com a mentira e pede à sua assistente, Katherine (Jennifer Aniston), que finja ser sua ex-esposa para convencê-la de que o casamento terminou. A trama vai se complicando cada vez mais quando os filhos de Katherine, Maggie (Bailee Madison) e Michael (Griffin Gluck), também entram na farsa, assim como o primo atrapalhado de Danny, Eddie (Nick Swardson). A situação foge do controle, culminando em uma viagem ao Havaí, onde a confusão atinge níveis absurdos.

Apesar de seu enredo simples e previsível, “Esposa de Mentirinha” se destaca pelo humor leve e pelas performances carismáticas de Sandler e Aniston. A química entre os dois atores é evidente, e suas interações são repletas de momentos divertidos e descontraídos. Embora a comédia se apoie em piadas muitas vezes tolas e exageradas, há uma sinceridade nas performances que faz com que o filme tenha seu charme. O roteiro não é inovador e segue uma fórmula já conhecida, mas é justamente essa previsibilidade que permite que o público relaxe e aproveite o entretenimento descompromissado.

Sandler, apesar de ser alvo constante de críticas por suas escolhas de papéis e estilo de humor, tem a capacidade única de transformar o que seria apenas mais uma comédia banal em algo que agrada a uma ampla faixa de espectadores. Sua habilidade em tornar as situações mais grotescas em algo leve e engraçado para toda a família é uma marca registrada de sua carreira. E embora muitos dos filmes em que ele atua recebam duras críticas, é inegável que Sandler continua sendo um dos atores mais populares entre o público.

O filme também conta com a participação de grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman, que interpreta Devlin Adams, uma personagem que adiciona uma pitada de glamour e competitividade à trama. Ao lado dela, Ian Maxtone Jones e Joanna Damon completam o elenco de apoio que, embora não tenha papéis centrais, contribui para a atmosfera de diversão que permeia toda a produção.

“Esposa de Mentirinha” é um filme que não pretende ser mais do que uma comédia leve e divertida. Sua proposta de entreter é cumprida com sucesso, especialmente para aqueles que procuram uma produção despretensiosa e engraçada. A combinação de locações paradisíacas, situações cômicas e um elenco entrosado faz com que o filme seja uma escolha agradável para momentos de descontração. Mesmo que não vá conquistar os críticos mais exigentes, ele cumpre bem o seu papel de proporcionar boas risadas e um entretenimento acessível para todas as idades.

Em suma, “Esposa de Mentirinha” é o tipo de filme que, apesar de sua simplicidade e humor muitas vezes ingênuo, consegue conquistar uma vasta audiência, graças à leveza de sua história e ao carisma de seu elenco principal. É uma prova de que, mesmo em um gênero saturado, há espaço para produções que priorizam o entretenimento acima de qualquer pretensão artística ou crítica.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10