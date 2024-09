Filme que ficou entre os 10 mais assistidos da Netflix por 5 semanas e teve 109 milhões de visualizações

A atriz Alia Bhatt, amplamente conhecida por suas atuações marcantes em filmes como “Querida Vida”, “Darlings” e o aclamado “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”, expandiu sua carreira em 2023 ao fazer sua estreia no cinema internacional. Ela integra o elenco de “Agente Stone”, um aguardado longa-metragem de ação produzido em Hollywood. Ao lado de grandes estrelas como Gal Gadot e Jamie Dornan, Bhatt assume um papel central em uma narrativa repleta de intrigas e sequências intensas de ação.

O filme, com um orçamento estimado em 70 milhões de dólares, dos quais 20 milhões foram destinados exclusivamente à contratação de um elenco de peso, foi produzido pela Skydance Media e dirigido por Tom Harper. “Agente Stone” chega às plataformas de streaming com a promessa de agradar os fãs de ação, oferecendo lutas meticulosamente coreografadas, efeitos especiais impressionantes e perseguições em alta velocidade que mantêm o espectador envolvido do início ao fim.

Gal Gadot interpreta Rachel Stone, uma agente que pertence a uma organização ultrassecreta conhecida como A Carta. Esta agência altamente influente possui uma tecnologia avançada chamada O Coração, que funciona como uma espécie de inteligência artificial com capacidades surpreendentes. Entre suas funções estão o controle de armamentos nucleares e a previsão de ameaças globais, além de oferecer soluções para crises em escala mundial. No entanto, sua utilização é restrita, com A Carta empregando O Coração apenas para evitar desastres iminentes.

A trama se complica quando Keya, uma habilidosa ciberterrorista interpretada por Alia Bhatt, decide roubar O Coração. Movida por razões pessoais, ela coloca a segurança global em risco, o que leva o MI6, a agência britânica de inteligência, a iniciar uma caçada para capturá-la. Paralelamente, Stone se infiltra no MI6 com o objetivo de rastrear Keya e impedir que seus planos se concretizem. O time britânico, composto por Yang (Jing Lusi), Parker (Jamie Dornan) e Bailey (Paul Ready), desconhece a verdadeira identidade de Stone e seu vínculo com A Carta, acreditando que ela é apenas mais uma colega de equipe.

Em meio a uma missão em Lisboa, um ataque surpresa coloca a equipe em perigo, forçando Stone a revelar suas habilidades extraordinárias para salvar seus companheiros. No entanto, essa decisão tem consequências devastadoras: Keya e um misterioso aliado conseguem roubar O Coração, utilizando o dispositivo para cortar o oxigênio do bunker da A Carta, deixando Stone com apenas uma hora para recuperar o controle do artefato e evitar uma catástrofe em escala global.

Com uma duração de cerca de duas horas, “Agente Stone” oferece uma narrativa frenética e envolvente, onde os primeiros 20 minutos são dedicados à introdução e uma das sequências de ação mais eletrizantes, ambientada em Lisboa, ocupa aproximadamente dez minutos do filme. Embora seu orçamento seja consideravelmente menor em comparação a outras grandes produções de ação, como “Missão Impossível — Acerto de Contas Parte 1”, que teve um custo superior a 300 milhões de dólares, o filme dirigido por Harper não deixa a desejar. Ele entrega cenas espetaculares, incluindo paraquedismo nos Alpes, acrobacias aéreas protagonizadas por Gal Gadot, perseguições alucinantes de motocicleta e carro, além de uma explosão impressionante em um prédio de vidro, que se destaca pela sua precisão visual.

“Agente Stone” oferece uma dose intensa de adrenalina e ação, ideal para aqueles que preferem desfrutar de entretenimento de qualidade sem sair de casa. As cenas eletrizantes, a trama envolvente e as atuações de peso tornam o filme uma escolha certeira para os fãs do gênero, garantindo sua posição como um dos grandes lançamentos do ano no streaming.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Ação / Policial

Nota: 7/10