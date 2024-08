O filme de ação da Netflix que ficou 13 semanas no Top 10 entre os mais vistos do mundo em 91 países

Uma das estrelas mais brilhantes do cinema indiano, Alia Bhatt já deixou sua marca em produções como “Querida Vida”, “Darlings” e o aclamado “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”, que conquistou o Oscar. Em 2023, ela deu um salto para o cenário internacional com sua estreia em Hollywood, ao lado de Gal Gadot e Jamie Dornan, no aguardado filme de ação “Agente Stone”. Bhatt, longe de desempenhar um papel coadjuvante, é uma das figuras centrais dessa trama repleta de adrenalina e surpresas.

Com um investimento total de 70 milhões de dólares, dos quais 20 milhões foram reservados exclusivamente para a contratação do elenco, o blockbuster foi desenvolvido pela Skydance Media, sob a direção de Tom Harper. O longa é um prato cheio para os aficionados por sequências de luta elaboradas, efeitos especiais extravagantes, perseguições em alta velocidade e tensão constante. Desde sua chegada às plataformas de streaming, “Agente Stone” já desponta como um dos grandes sucessos de audiência.

Gal Gadot interpreta Rachel Stone, uma agente de um grupo secreto chamado A Carta, que controla um dispositivo conhecido como O Coração, uma inteligência artificial capaz de manipular armas nucleares, prever ataques terroristas e solucionar problemas globais. Embora com potencial devastador, A Carta utiliza O Coração apenas para evitar catástrofes iminentes.

A história se intensifica quando Keya (Bhatt), uma ciberterrorista, ameaça a segurança mundial ao tentar roubar O Coração por razões pessoais. Para detê-la, Stone se infiltra no MI6, a agência de inteligência britânica, sem que seus colegas Yang (Jing Lusi), Parker (Dornan) e Bailey (Paul Ready) saibam que ela é uma agente altamente treinada da A Carta. Durante um ataque em Lisboa, Stone arrisca sua identidade secreta para salvar seus novos companheiros, mas essa decisão acaba expondo O Coração, que é roubado por Keya e um cúmplice enigmático. Com o dispositivo em mãos, eles bloqueiam o bunker da A Carta e cortam o suprimento de oxigênio, dando a Stone apenas uma hora para reverter a situação e salvar não apenas seus colegas, mas o mundo inteiro.

“Agente Stone” tem duas horas de duração, das quais vinte minutos são dedicados à introdução e outros dez à cena de ação em Lisboa. Mesmo com um orçamento inferior ao de outros filmes de ação disputando a atenção do público, como “Missão Impossível — Acerto de Contas Parte 1”, que custou mais de 300 milhões de dólares, o filme de Harper não decepciona. Ele entrega paraquedismo nos Alpes, acrobacias aéreas de Gal Gadot, manobras perigosas em motocicletas e carros, e a explosão convincente de um edifício de vidro.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Ação/Policial

Nota: 7/10